Köln’de Adil Demirci’ye özgürlük çağrısı

Tutuklu ETHA Muhabiri Adil Demirci için Köln'de dayanışma eylemi yapıldı. Eyleme Yazar Günter Wallraff da katıldı.

Nisan ayında gittiği İstanbul’da “terör propagandası” yaptığı gerekçesiyle tutuklanan Gazeteci ve Sosyal Danışman Adil Demirci için, Almanya’nın Köln kentinde bir dayanışma eylemi yapıldı.

“Adil Demirci ve Tüm Gazetecilere Özgürlük Komitesi” tarafından Batı Almanya Radyo ve Televizyon Kurumu (WDR) binası önünde 10. kez yapılan eyleme tanınmış Alman Gazeteci-Yazar Günter Wallraff da katılarak destek verdi. Çok sayıda kişinin katıldığı ve Demirci’nin fotoğrafının taşındığı eylemde konuşan Wallraff, Türkiye’de özgür medya kuruluşlarının ve muhalif gazetecilerin durumuna dikkat çekerek, her zaman dayanışma içinde olduğunu ifade etti. Daha önce Meşale Tolu davasının takipçisi olduğunu belirten Wallraff, resmi yollardan Adil Demirci ile görüşme talebinde bulunduğunu da açıkladı. Demirci özgürlüğüne kavuşana kadar ailesi ve dostlarına her türden destek vermeye hazır olduğunu da belirten Wallraff, davanın takipçisi olduğunu belirterek Alman hükümetini de harekete geçmeye çağırdı.

Eylemde bir konuşma yapan Yeşiller Partisi Kuzey Ren Vestfalya Eyalet Parlamentosu Milletvekili Berivan Aymaz ise, Alman ve Türk devletinin ilişkilerine dikkat çekerek, Alman siyasetçilerinin acil olarak Adil Demirci için harekete geçmesi gerektiğini vurguladı. Türkiye’de yüzlerce tutsak gazeteci ve binlerce politik tutsak bulunduğunu hatırlatan Aymaz, bütün siyasetçilere Köln’de yapılan haftalık eylemlere katılma çağrısı yaptı. Eylemde Adil Demirci’nin ailesi adına ise kardeşi bir konuşma yaptı.

ETHA çalışanı 33 yaşındaki Adil Demirci, aynı zamanda Köln’de sosyal danışman olarak da görev yapıyordu. (Köln/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 28 Haziran 2018 12:23

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