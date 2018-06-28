Helsinki Onur Haftası’nda şirketlere ve partilere tepki

Finlandiya’nın başkenti Helsinki’de Onur Haftası’nı şirketlerin kâra, siyasi partilerin de oya dönüştürme girişimlerine tepki var.

Murat KUSEYRİ

Stockholm

Finlandiya’nın başkenti Helsinki’de Pazartesi günü başlayan ve bir hafta sürecek Helsinki Onur Haftası’nı şirketlerin kâra, siyasi partilerin de oya tahvil etme girişimleri tepkilere yol açıyor.

LGBTİ+ örgütleri ve uzmanlar, şirketlerin ürünlerini pazarlamak için festival süresince kendilerini LGBTİ+ dostu göstermelerine tepki gösterdi. Cumartesi günü yapılacak yürüyüşte partilerin yer almalarının koşullara bağlanması için de imza kampanyası başlatıldı.

Helsinki’de 50 değişik mekanda bu hafta içinde düzenlenecek 80 civarındaki etkinliğe 70 bin civarında kişinin katılacağı tahmin ediliyor.

Helsinki’de çalışma yürüten irili ufaklı şirketlerin büyük çoğunluğu etkinliklerde veya cumartesi günü on binlerce kişinin katıldığı yürüyüşte yer alıyor. Pek çok şirket, onur haftası dolayısıyla büro ve mağazalarına gökkuşağı bayrakları asıyor.

‘LGBTİ+’LAR ÇEKİCİ BİR PAZAR OLARAK GÖRÜLÜYOR’

Helsinki Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Dekanı Jan Wickman, 20 yıldan beri cinsler ve cinsellik üzerine araştırma yapıyor. Wickman, Finlandiya Ulusal Ajansı Yle’ye şirketlerin onur haftalarına katılmalarının başta gelen nedeninin kâr etme arzusu olduğunu söyledi.

Wickman, “Cinsel azınlıkları tüketici ve çekici bir pazar olarak gören şirketler reklamlarını onlara yöneltiyor” dedi.

Wickman, şirketlerin bu tutumunun başlangıçta olumlu olarak yorumlandığını, LGBTİ+’ların haklarını savunacaklarının sanıldığını belirterek “Bu toplumda resmi olmayan bir kabullenmenin dışa vurumu olarak görüldü. Buna rağmen her zaman bazı eleştiriler vardı” dedikten sonra şirketlerin tutumunu eleştirdi: “Bu kabullenmenin, arkasında adalet düşüncesi olmaksızın ticarileşmenin koşullarında olması sorun olarak görülüyor.”

İMAJ DÜZELTMEK İÇİN ‘PEMBEYE BOYAMA’

Bazı şirket ve ülkelerin kötü imajlarını düzeltmek için pinkwashing (pembeye boyama) yaptıklarını söyleyen Wickman, “Bunu gökkuşağı kişileri içlerine alarak yapıyorlar. Böylelikle başka grupları dışladıklarını kamufle etmek istiyorlar. İsrail pinkwashing uygulayan ülkelerin başta gelen örneği” dedi.

Helsinki Belediyesi de, son iki yıldır onur haftası etkinliklerinde yer alıyor. Wickman, belediyenin etkinliklere katılarak Helsinki’nin liberal ve açık bir şehir olduğunu göstermek istediğini düşünüyor.

YÜRÜYÜŞE KATILACAK PARTİLERDEN TALEPLER

“Onur Yürüyüşü’nde aslında bize destek vermeyen partilerin iki yüzlülüğü ortaya çıkıyor. Biz buna son vereceğiz” diyen LGBTİ+ birey ve örgütler, partilerin yürüyüş kortejinde yer alması için belirli kıstasları yerine getirmesini talep ediyorlar.

Bu amaçla imza kampanyası başlatan ve kendilerine destek vermeyen partilerin oy amacıyla onur yürüyüşüne katılmasını istemedikleri belirten çağrıcılar, partilerden şu üç somut talepte bulunuyor.

*Son bir yıl içinde parti LGBTİ+’larla ilgili bir öneri veya yatırım yapmalı

*Son 3 yıl içinde başka partilerin LGBTİ+’lar için verdiği öneriye karşı çıkmamış olmalı

*Parti son üç yıl içinde homofobik açıklama yapmamış olmalı

GÖÇMEN DAİRESİ ONUR HAFTASI’NDA İSTENMİYOR

Geçtiğimiz yıl Ayrımcılık Ombudsmanı, Göçmen Dairesi’nin de onur yürüyüşünde yer almasını istemiş ve kurum bu öneriye olumlu yanıt vermişti.

Ancak izlediği katı göçmen politikası nedeniyle bu karar tepkilere yol açınca Göçmen Dairesi yürüyüşe katılmaktan vazgeçmişti.

Göçmen Dairesi, cumartesi günü düzenlenecek yürüyüşe katılmak için henüz girişimde bulunmadı.

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Son Düzenlenme Tarihi: 28 Haziran 2018 12:16

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