Anonymous, hayvan hakları için Stockholm'de gösteri yaptı

İsveç’in başkenti Stockholm'ün Sergel Meydanı’nda dörtgen oluşturacak şekilde bir araya gelen Anonymous üyeleri, ellerinde taşıdıkları bilgisayarlarda hayvanlara yapılan kötü muameleleri gösterdi ve üzerinde Truth (Gerçek) yazılı dövizler taşıdı.

Gösterileri hakkında Evrensel'e açıklamalarda bulunan grubun sözcüsü Joel, et üretiminde hayvanlara yönelik yapılan eziyet ve işkenceleri teşhir etmek ve halkın hayvanlara karşı duyarlılığını artırmak amacıyla eylemi örgütlediklerini söyledi.

Toplumda sesleri olmayan hayvanların gerçekte var olan seslerini topluma duyurmak istediklerini söyleyen Joel, “Her gün etlerini yememiz için hayvanlar öldürülüyor. Kedi, köpek gibi evcil hayvanlarla etleri için öldürülen domuz, tavuk ve koyun arasında fark yok. Bu gerçekleri halka göstermek istiyoruz” dedi.

Eti için kesilen hayvanların kötü koşullarda yaşadıklarına ve nakledildiklerine dikkat çeken Joel, “Ama her şeyden önemlisi bu hayvanların bizim gibi canları olduğunu anlamamız ve onların etlerini yemememiz gerekiyor. Eğer biz bunu yaparsak, kâr etmek isteyen şirketler hayvanlara böyle davranamaz” şeklinde konuştu.

İnsanların önce hayvanların çoğalmasını sağlayıp daha sonra eti için öldürmesini "çılgınlık" olarak niteleyen Joel, hayvan eti yememe çağrısı yaptı. (Stockholm/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 28 Haziran 2018 12:19

www.evrensel.net