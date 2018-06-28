24 Haziran gecesi Sultangazi'de yapılan silahlı kutlamaya inceleme

24 Haziran seçim sonuçlarının büyük oranda açıklanmasının ardından Habipler Meydanı'nda silahlı kutlama yapanlar hakkında inceleme başlatıldı.

24 Haziran gecesi bir sosyal medya hesabı üzerinden canlı yayınlanan ve seçim sonuçlarının büyük oranda açıklanması üzerine Habipler Meydanı'nda çok sayıda kişinin uzun namlulu tüfek ve tabancayla havaya ateş ettiği görülen videonun incelenmesi için İstanbul Emniyet Müdürlüğünce özel ekip oluşturuldu. Videoda, Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı seçimini kazanmasını kutladıkları iddia edilen birçok kişi, uzun namlulu tüfekler ve tabancalarla havaya ateş açıyor.

Özel ekibin, mevcut görüntüyü ve söz konusu meydan ve çevresindeki güvenlik kamerası kayıtlarını detaylı şekilde incelediği öğrenildi. Havaya ateş ettiği görülen ve kimlikleri tespit edilen şüphelilere gerekli işlemin yapılacağı bildirildi. (AA)

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Son Düzenlenme Tarihi: 28 Haziran 2018 11:08

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