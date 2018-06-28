24 Haziran gecesi Sultangazi'de ateş açan 4 kişiye gözaltı

24 Haziran gecesi Sultangazi Habipler Meydanı'nda havaya ateş açan 4 kişi gözaltına alındı.

24 Haziran gecesi seçim sonuçlarının büyük oranda açıklanması üzerine İstanbul Sultangazi Habipler Meydanı'nda uzun namlulu silah ve tabancalarla havaya ateş açarak kutlama yapan 4 kişi gözaltına alındı.

Seçim gecesi bir sosyal medya hesabı üzerinden canlı yayınlanan videoda Habipler Meydanı'nda çok sayıda kişinin uzun namlulu tüfek ve tabancayla havaya ateş ettiği görüldü. Görüntülerin tepki çekmesi üzerine Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü havaya ateş açtığı tespit edilen 4 kişiyi gözaltına aldı. Şahıslar hakkında "genel güvenliği kasten tehlikeye sokmak" suçundan adli işlem başlatıldı ve savcı talimatıyla ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılacakları aktarıldı.

Yayınlanan videoda, Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı seçimini kazanmasını kutladıkları iddia edilen birçok kişinin, uzun namlulu tüfekler ve tabancalarla havaya ateş açtığı kayıt altına alınmıştı. (HABER MERKEZİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 29 Haziran 2018 09:37

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