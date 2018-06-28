Survivor kameramanı Alper Baycın, saldırı sonucu hayatını kaybetti

Survivor adlı programda kameramanlık yapan Alper Baycın, Dominik Cumhriyeti'nde uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Dominik Cumhuriyeti’nde çekimleri devam eden Survivor adlı programın ekibinde çalışan 24 yaşındaki Alper Baycın, çantasını gasbetmeye çalışan iki kişinin bıçaklı saldırısı sonucu yaşamını yitirdi. Acun Ilıcalı, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla olayı duyurarak üzüntüsünü belirtti.

DHA'da yer alan habere göre, Dominik Cumhuriyeti'nde çekimleri devam eden ve TV8'de yayınlanan Survivor adlı programın ekibinde kameraman olarak görev yapan Alper Baycın, işten çıktıktan sonra Las Terrenas bölgesindeki bir sokakta 2 kişinin saldırısına uğradı. Baycın, çantasını gasbetmeye çalışan iki saldırgana karşı koyunca saldırganlardan biri Baycın’ı kalbinden bıçakladı. Alper Baycın, aldığı bıçak darbeleri ile olay yerinde yaşamını yitirirdi. Kaçan saldırganların ise polis tarafından yakalandığı belirtildi.

Acun Ilıcalı, Baycın’ın öldürülmesi ile ilgili Twiter ve Instagram hesaplarından birer paylaşım yaptı. Büyük üzüntü yaşadığını ifade eden Ilıcalı, "Değerli çalışma arkadaşımız, genç kardeşim Alper Baycın’ı hain bir saldırı sonucu kaybettik. Yaşadığımız acı ve üzüntüyü kelimelerle tarif edemem. Ailesine ve sevdiklerine başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Mekanın cennet olsun Alper Kardeşim" ifadelerini kullandı.

Alper Baycın'ın hayatını kaybetmesi nedeniyle KKTC'de gerçekleştirilecek Survivor çeyrek final canlı yayını iptal edildi.

Değerli çalışma arkadaşımız, genç kardeşim Alper Baycın’ı hain bir saldırı sonucu kaybettik. Yaşadığımız acı ve üzüntüyü kelimelerle tarif edemem. Ailesine ve sevdiklerine başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Mekanın cennet olsun Alper Kardeşim. pic.twitter.com/KcA2K1rM9q — Acun Ilıcalı (@acunilicali) 27 Haziran 2018

(HABER MERKEZİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 28 Haziran 2018 10:36

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