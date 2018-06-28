Ekonomik Güven Endeksi, haziran ayında da geriledi

2018 yılı Haziran ayı Ekonomik Güven Endeksi verileri yüzde 3,3 oranında azalarak 93,5 değerinden 90,4 değerine düştü.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılı haziran ayı Ekonomik Güven Endeksi verilerini açıkladı.

Ekonomik güven endeksi haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 3,3 oranında azalarak 93,5 değerinden 90,4 değerine düştü. Ekonomik Güven Endeksi 6 aydır düşüyor.

Dunya.com'un haberine göre ekonomik güven endeksindeki düşüş, reel kesim (imalat sanayi), hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki düşüşlerden kaynaklandı.

Ekonomik güven endeksinin 100’den büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, 100’den küçük olması ise genel ekonomik duruma ilişkin kötümserliği gösteriyor.

Haziran ayında reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi 102,5 değerine, hizmet sektörü güven endeksi 91,2 değerine, perakende ticaret sektörü güven endeksi 94,4 değerine ve inşaat sektörü güven endeksi 75,3 değerine geriledi. Haziran ayında tüketici güven endeksi ise 70,3 değerine yükseldi. (EKONOMİ SERVİSİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 28 Haziran 2018 10:23

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