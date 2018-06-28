57 rütbeli askere 'FETÖ'den gözaltı kararı

Batman'daki 'FETÖ' soruşturması kapsamında 28 ilde 57 rütbeli asker hakkında gözaltı kararı verildi.

Yurt genelindeki 'FETÖ' operasyonları sürüyor. Batman Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü 'FETÖ' soruşturması kapsamında 28 ilde 57 rütbeli asker hakkında gözaltı kararı verildi.

ANKARA'DA 17 ÖĞRETMEN HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen 'FETÖ' soruşturmaları kapsamında örgütle iltisaklı olduğu öne sürülen 17 eski öğretmenden 5'i gözaltına alındı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, 'FETÖ' soruşturmaları kapsamında KHK ile kapatılan okullarda çalışan 17 öğretmen hakkında gözaltı kararı verildi.

Başsavcılığın talimatıyla harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelilerin yakalanması için Ankara merkezli 7 ilde operasyon başlattı. Hakkında yakalama kararı verilen şüphelilerden 5'i gözaltına alındı.

BALIKESİR'DE GÖZALTILARIN SAYISI 18'E YÜKSELDİ

Öte yandan Balıkesir'de Sahil Güvenlik ile Deniz ve Kara Kuvvetleri komutanlıklarında görevli, biri açıkta 22 rütbeli askerin yakalanması için başlatılan operasyonda gözaltına alınanların sayısı 18'e yükseldi. (AA)

Yurt genelinde 'FETÖ' operasyonları: Asker ve bürokratlara gözaltı

Son Düzenlenme Tarihi: 28 Haziran 2018 10:12

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