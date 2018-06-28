TEM'de yan yolu su bastı: Trafik yoğunluğu yaşanıyor

İstanbul'da gece saatlerinde etkili olan kuvvetli yağış çeşitli ilçelerde su baskınlarına neden oldu. O yerlerden biri de TEM Mahmutbey yan yol oldu. Yolda su birikintisini tahliye çalışmaları sürerken çalışmalar nedeniyle yol trafiğe kapalı. Yan yol kapalı olunca TEM'de Bağcılar istikametine ilerleyen araçlar yoğunluğa neden oldu. Yolda kilometrelerce uzunlukta kuyruk oluştu.

Su biriken noktada çalışan İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Karayolları Genel Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları devam ediyor. Büyük oranda suyu tahliye eden ekiplerin temizlik çalışmalarının da tamamlanmasının ardından 10.30'a doğru yolun trafiğe açılması bekleniyor. (İstanbul/DHA)

İstanbul'da sağanak, su baskınlarına neden oldu

Son Düzenlenme Tarihi: 28 Haziran 2018 10:57

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