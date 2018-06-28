Fotoğraf: EVRENSEL
Tokat'taki cinsel istismar davasında 4 kişi tutuklandı
28 Haziran 2018 09:19
Tokat'taki cinsel istismar davasında 4 kişi tutuklandı, 5 kişi adli kontrol uygulamasıyla serbest bırakıldı.
Tokat'ta çocuğa cinsel istismarda bulundukları öne sürülen 9 zanlıdan 4'ü tutuklandı, 5'i adli kontrol uygulamasıyla salıverildi.
Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca çocuğa cinsel istismarda bulunulmasıyla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından sulh ceza hakimliğine çıkarılan 9 zanlıdan 4'ü tutuklandı.
Diğer zanlılar ise adli kontrol şartları uygulanarak serbest bırakıldı. (Tokat/AA)Son Düzenlenme Tarihi: 28 Haziran 2018 09:22
www.evrensel.net