Tokat'taki cinsel istismar davasında 4 kişi tutuklandı
Fotoğraf: EVRENSEL

Tokat'taki cinsel istismar davasında 4 kişi tutuklandı

    • 28 Haziran 2018 09:19

    Tokat'taki cinsel istismar davasında 4 kişi tutuklandı, 5 kişi adli kontrol uygulamasıyla serbest bırakıldı.

    Tokat'ta çocuğa cinsel istismarda bulundukları öne sürülen 9 zanlıdan 4'ü tutuklandı, 5'i adli kontrol uygulamasıyla salıverildi.

    Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca çocuğa cinsel istismarda bulunulmasıyla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından sulh ceza hakimliğine çıkarılan 9 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

    Diğer zanlılar ise adli kontrol şartları uygulanarak serbest bırakıldı. (Tokat/AA)

    Son Düzenlenme Tarihi: 28 Haziran 2018 09:22
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