İsveçli bakandan ırkçılığa maruz kalan Durmaz'a destek

İsveçli Bakan Annika Strandhäll, Dünya Kupası maçında yaptığı hata sonrası ırkçı saldırılara maruz kalan Jimmy Durmaz'a destek verdi.

İsveç Sağlık ve Sosyal İşler Bakanı Annika Strandhäll, ırkçı saldırılara maruz kalan İsveç milli takımı oyuncusu Jimmy Durmaz'a destek vermek için parlamentoya Durmaz'ın 21 numaralı formasıyla gitti.

Türkiye'den İsveç'e göç eden Süryani bir ailenin çocuğu olan Jimmy Durmaz'ın, 2018 Dünya Kupası'nda Almanya'yla oynanan maçın son dakikasında yaptığı faul golle sonuçlanmıştı. Bunun üzerine sosyal medyada Durmaz'a yönelik birçok ırkçı ifade kullanılmıştı.

Sosyal Demokrat Bakan Annika Strandhäll, dün Jimmy Durmaz'ın yanında olduğunu ve ırkçılığa tepki gösterdiği ortaya koymak amacıyla parlamentoya Jimmy Durmaz formasıyla geldi. İsveç'te spor politikaları, Sağlık ve Sosyal İşler Bakanlığı tarafından yönetiliyor.

Deutsche Welle'nin yansıttığı habere göre Strandhäll Instagram, Facebook ve Twitter hesapları üzerinden Durmaz'ın adı ve numarasını taşıyan formayı giydiği fotoğrafı #viarsverige ("Biz İsveç'iz") etiketiyle paylaştı.

Bakan, Instagram paylaşımında, "Öfke ve üzüntü tamamıyla anlaşılabilir duygular. Ancak bunun tek bir oyuncuya yönelik ırkçı ve nefret dolu hakaretlere dönüşmesine müsaade etmek kabul edilebilir bir durum değil" ifadelerini kullandı.

DURMAZ: IRKÇILAR GURURUMU YOK EDEMEZ

Pazar günkü antrenmandan önce Durmaz, takım arkadaşlarının önünde ve teknik direktör Janne Andersson'un yanında durarak bir basın açıklaması yaptı.

"Beni tehdit ettiğinizde, bana 'Arap şeytan', 'terörist', 'Taliban' dediğinizde, sınırı çok aşmış oluyorsunuz" diyen Durmaz, özellikle de "ailesi ve çocuklarına yöneltilen tehditlerin kabul edilemez" olduğunu söyledi. Durmaz, "Ben İsveçliyim ve İsveç milli takımında oynamaktan gurur duyuyorum. Irkçıların bu gururu yok etmesine asla izin vermeyeceğim" şeklinde konuştu.

İsveç Futbol Federasyonu da Durmaz'ı hedef alan ırkçı ifadelerle ilgili polise şikayette bulundu. "Bir oyuncunun tehditlere maruz kalmasını hoş görmeyeceklerini" söyleyen genel sekreter Hakan Sjostrand, Durmaz'a yapılan muamelenin "can sıkıcı ve kabul edilemez" olduğunu ifade etti.

İsveç, F Grubu'ndaki son maçında, Meksika'yı 3-0 mağlup ederek gruptan lider çıkmayı başardı.

29 yaşındaki orta saha oyuncusu Jimmy Durmaz, Türkiye'de Gençlerbirliği forması giymişti. Durmaz, geçtiğimiz sezonu Fransa takımı Toulouse'da geçirdi. (SPOR SERVİSİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 28 Haziran 2018 09:04

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