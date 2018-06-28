Fotoğraf: DHA
Almanya vatandaşı Kürt şarkıcı Hozan Cane tutuklandı
Almanya vatandaşı Kürt şarkıcı Hozan Cane, HDP'nin miting çalışmaları için geldiği Edirne'de 'terör propagandası' iddiasıyla tutuklandı.
HDP'nin miting çalışmalarına katılmak için geldiği Edirne'de gözaltına alınan Almanya vatandaşı Kürt şarkıcı Hozan Cane (Saide İnaç) tutuklandı. HDP'nin Edirne 1. sıra milletvekili adayı Murat Amil, Cane'nin tutuklandığını Twitter üzerinden duyurdu. Amil, Hozan'ın Edirne cezaevine gönderildiğini belirtti.
Deutsche Welle'nin aktardığı habere göre seçim otobüsünün durdurulması üzerine gözaltına alınan Cane'nin HDP'nin seçim etkinliklerine katıldığı, etkinliklerde şarkı söylediği belirtiliyor.
DHA, şarkıcının sosyal medya paylaşımlarında "terör propogandası yapmak" iddiasıyla gözaltına alındığını duyurmuştu.
Almanya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada İstanbul Başkonsolosluğu ve Edirne fahri konsolosunun Türkiye'deki makamlarla temasa geçtiği belirtilmişti. (HABER MERKEZİ)Son Düzenlenme Tarihi: 28 Haziran 2018 08:16