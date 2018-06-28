Galatasaray'dan Muğdat Çelik ve Ryan Donk açıklaması
Galatasaray, Muğdat Çelik'in transferi ve Ryan Donk'un sözleşmesinin yenilenmesi için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.
Galatasaray Kulübü, geçtiğimiz sezon Akhisarspor'da forma giyen Muğdat Çelik'in transferi için oyuncuyla görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
Çelik'le sözleşme imzalanması halinde, 28 yaşındaki futbolcu, sarı kırmızılıların yeni sezon için ilk transferi olacak. 2017/18 sezonunda Akhisarspor'la Türkiye Kupası'nı kazanan Muğdat Çelik, tüm kulvarlarda 35 maçta 7 gol 8 asistle oynadı.
1990 Mersin doğumlu, 1.80 boyundaki Muğdat Çelik, profesyonel futbola Gençlerbirliği ile adım attıktan sonra Kastamonuspor, Çankırı Belediyespor, BUGSAŞ Spor, Nazilli Belediyespor, Batman Petrolspor, Balıkesirspor'da forma giydi.
Galatasaray, orta saha oyuncusu Ryan Donk'un sözleşmesinin yenilenmesi konusunda görüşmelerin başlandığını da KAP'a bildirdi. (SPOR SERVİSİ)Son Düzenlenme Tarihi: 28 Haziran 2018 08:03