Amsterdam, ilk kez bir kadın tarafından yönetilecek

Hollanda'nın başkenti Amsterdam, Yeşil Sol Parti'den Femke Halsema'nın seçilmesiyle ilk kez bir kadın belediye başkanı tarafından idare edilecek.

Hollanda'nın başkenti ve en kalabalık şehri Amsterdam, ilk kez bir kadın belediye başkanı tarafından yönetilecek.

BBC Türkçe'nin haberine göre Yeşil Sol Parti'nin (GL) eski lideri Femke Halsema, kentin yeni belediye başkanı seçildi. Halsema, 6 yıl boyunca belediye başkanlığı koltuğunda oturacak.

Kent merkezi nüfusu 851 bini aşan Amsterdam 1946'dan 2017'ye kadar sadece sosyal demokrat eğilimli İşçi Partili (PvdA) belediye başkanları tarafından yönetildi.

İşçi Partili son başkan Eberhard van der Laan'ın kanser nedeniyle geçen yıl yaşamını yitirmesi üzerine, geçici olarak eski Lahey Belediye Başkanı liberal sağ politikacı Jozias van Aartsen atandı. Ancak sağcı başkan dönemi kısa sürdü.

SAĞCILAR ÜZÜLDÜ

Amsterdam Belediye Meclisi, Nisan ayında başkanlık için başvuru çağrısı yaptı. Belediye başkanlığı için ilk aşamada az sayıda talep geldi. İkinci turda ise, 16 kadın 69 erkek olmak üzere toplam 85 başvuru yapıldı. Başvuruları inceleyen Gizli Danışma Kurulu, eski Yeşil Sol Parti lideri Halsema'yı Amsterdam Belediye Başkanlığı için uygun buldu.

Amsterdam Belediye Meclisi'ndeki aşırı sağcı grup, "yeterli deneyimi bulunmadığı" gerekçesiyle Halsema'nın belediye başkanlığına getirilmesine karşı çıkıyordu.

YEŞİL SOL PARTİ, BELEDİYE MECLİSİNİN EN KALABALIK GRUBU

Yeşil Sol Parti, Mart ayında yapılan yerel seçimlerde, Amsterdam Belediye Meclisi'nde en fazla sandalye kazanan parti olmuştu. Kurul, "kenti ve sorunlarını yakından tanıdığı ve toplumun değişik kesimleri için birleştirici rol üstlenebileceği" gerekçesiyle tercihini kadın politikacıdan yana yaptı.

HOLLANDA'DA YEREL YÖNETİM SİSTEMİ

Hollanda'da yerel hükümet konumundaki belediye meclisleri halk tarafından seçiliyor. Belediye başkanları ise, meclisin önerisiyle Kral tarafından atanıyor. (DIŞ HABERLER)

Son Düzenlenme Tarihi: 28 Haziran 2018 07:50

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