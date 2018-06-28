İstanbul'da sağanak, su baskınlarına neden oldu

İstanbul'da gece saatlerinde etkili olan sağanak, sonucu ev ve iş yerlerini su bastı. Alt geçitlerde araçlar mahsur kaldı.

İstanbul'da gece saatlerinde şimşek ve gök gürültüsüyle etkili olan sağanak esnasında, kent genelinde rögarların tıkanması ve taşması sonucu bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Yoğun yağış nedeniyle alt geçitlerde oluşan su birikintilerinde mahsur kalan araçlar ise itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Bakırköy ilçesi Yeşilköy Mahallesi Dört Kardeşler Sokağı'nda rögarların tıkanması sonucu bazı apartmanların bodrum katlarında su baskını meydana geldi. Gece su baskınıyla uyanan ev sahipleri, evlerindeki durumu görünce çocuklarıyla dışarı çıktı.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) ve itfaiyeyi arayıp yardım isteyen vatandaşlar, bir yandan da kendi imkanlarıyla kovalarla suları tahliye etti.

Fotoğraf: Serhat Çağdaş/AA

BİRÇOK ARAÇ MAHSUR KALDI

Bir binanın alt katında bulunan garajı su basması nedeniyle çok sayıda otomobil zarar gördü.

Davutpaşa'da bir alt geçitte oluşan su birikintisi nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Bakırköy İncirli ve Galeri alt geçitlerinde bir metreyi aşan su birikintileri yüzünden mahsur kalan araçlar ise itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

SADABAD POLİS MERKEZİNİ SU BASTI

Öte yandan, şiddetli yağmur ve fırtına nedeniyle kentin birçok noktasında ağaçlar yola devrildi. Sarıyer İstinye Ergenekon Sokağı'nda yola devrilen bir ağaç, itfaiye ekipleri tarafından kaldırıldı.

ANADOLU YAKASI DA OLUMSUZ ETKİLENDİ

Ayrıca, Anadolu Yakası'ndaki Kadıköy, Kartal, Maltepe, Üsküdar ve Ümraniye ilçelerinde yoğun yağış nedeniyle su baskınları ve birikintileri meydana geldi.

Yağışın etkili olduğu Kadıköy D-100 karayolu Uzunçayır Köprülü Kavşağı'nda derin su birikintileri oluştu. Bundan dolayı ilerlemekte zorluk çeken araçlar nedeniyle D-100 karayolunda trafik yoğunluğu görüldü. Bazı araçlar, motorlarına su girmesi yüzünden arızalanarak yolda kaldı.

Su birikintilerini tahliye etme çalışmalarına devam ediyor.

Fotoğraf: Soner Hasırcıoğlu/DHA

HAVA ULAŞIMINI ETKİLEDİ

İstanbul'daki olumsuz hava şartları nedeniyle Atatürk ve Sabiha Gökçen Havalimanlarına inemeyen Türk Hava Yollarına (THY) ait yolcu uçaklarından üçü, Bursa Yenişehir Havalimanı'na zorunlu iniş yaptı.

Alınan bilgiye göre, Podgorica, Madrid ve Gaziantep'ten İstanbul'a gitmek üzere havalanan üç THY uçağı, şiddetli yağışın etkili olduğu İstanbul'daki hava şartları nedeniyle Yenişehir Havalimanı'na yönlendirildi.

Podgorica-İstanbul seferini yapan uçak, havalimanındaki aprona çekildikten sonra İstanbul'a döndü.

Madrid-İstanbul uçağı kalkışa hazır halde bekletildi. Gaziantep-İstanbul uçağındaki yolcular ise otobüslerle İstanbul'a gönderildi. (İstanbul/AA)

Son Düzenlenme Tarihi: 28 Haziran 2018 07:37

www.evrensel.net