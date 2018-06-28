2018 FIFA Dünya Kupası’nda günün programı (28 Haziran)

2018 FIFA Dünya Kupası’nda bugün G ve H gruplarında oynanacak 4 maçla grup karşılaşmaları tamamlanacak.

Rusya'nın ev sahipliği yaptığı 2018 FIFA Dünya Kupası'nda bugün oynanacak 4 karşılaşmayla grup maçları tamamlanacak.

G ve H gruplarında bugün oynanacak müsabakalar sonunda son 16 turundaki tüm eşleşmeler belli olacak.

H Grubu'nda saat 17.00'de Japonya-Polonya ve Senegal-Kolombiya karşılaşmaları oynanacak.

Volgograd Arena'da yapılacak Japonya-Polonya maçı, TRT 1'den yayınlanacak. Samara Arena'da oynanacak Senegal-Kolombiya mücadelesi ise TRT Spor'dan ekranlara gelecek.

Grupta son maçlar öncesi Japonya ve Senegal'in 4'er puanı bulunuyor. Üçüncü sıradaki Kolombiya ise 3 puana sahip. Yaptığı iki maçta da puan alamayan Polonya, Japonya müsabakasıyla organizasyona veda edecek.

G Grubu'nda İngiltere ile Belçika, Kaliningrad Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Gruptaki diğer mücadelede ise Saransk'taki Mordovia Arena'da Panama ile Tunus karşılaşacak. İki maçın da başlama saati 21.00.

İngiltere-Belçika müsabakası TRT 1, Panama-Tunus karşılaşması ise TRT Spor'dan yayınlanacak.

Son maçlar öncesinde 6'şar puana sahip İngiltere ve Belçika, gruptan çıkmayı garantiledi. İki ekip, grup liderliği için mücadele edecek. Prestij maçına çıkacak Panama ile Tunus'un ise puanı bulunmuyor.

MAÇ PROGRAMI

H Grubu

17.00 Japonya – Polonya (Volgograd Arena)

17.00 Senegal – Kolombiya (Samara Arena)

G Grubu

21.00 İngiltere – Belçika (Kaliningrad Stadı)

21.00 Panama – Tunus (Saransk'taki Mordovia Arena) (SPOR SERVİSİ)

Son şampiyon Almanya ve Güney Kore turnuvadan elendi

Maradona, Nijerya maçı sonrası fenalık geçirdi

Son Düzenlenme Tarihi: 28 Haziran 2018 00:41

www.evrensel.net