Patronun verdiÄŸi zamla devletin, AKP HÃ¼kÃ¼metinin ne alakasÄ± var!

Gebze'den Tekno KauÃ§uk iÅŸÃ§ileri, seÃ§im sonuÃ§larÄ±na dair deÄŸerlendirmelerini yazdÄ±.

Tekno Kauçuk iÅŸçileri

Gebze

Ülkemizden 16 Nisan referandumunu aratmayan ÅŸaibeli bir seçim daha gelip geçti. Türkiye iÅŸçi sÄ±nÄ±fÄ±, emekçiler, ezilen halklar açÄ±sÄ±ndan yüz güldüren bir tablo ile bir kez daha karÅŸÄ±laÅŸamadÄ±k. Åžunu söylemek gerekirse dünya iÅŸçi sÄ±nÄ±fÄ± açÄ±sÄ±ndan, parlamento seçimlerinin kazanÄ±lmasÄ±nÄ±n iÅŸçi ve emekçilere çok faydasÄ± olmayacaktÄ±r. Ne zamanki kurallarÄ± anayasayÄ± iÅŸçi sÄ±nÄ±fÄ± deÄŸiÅŸtirir ve uygulamaya sokarsa iÅŸte o zaman gerçekten iÅŸçi sÄ±nÄ±fÄ±nÄ±n yüzü gülecektir.

Gelelim ülkemize ve seçim sonuçlarÄ±na. Önümüzde bizi bekleyen zorlu bir mücadele dönemi bekliyor. Ä°ÅŸ cinayetlerinin daha da artacaÄŸÄ±, esnek çalÄ±ÅŸmanÄ±n önüne geçilemeyecek kadar yayÄ±lacaÄŸÄ±, çok aÄŸÄ±r iÅŸ koÅŸullarÄ±nda iÅŸ güvencesiz bir ÅŸekilde daha düÅŸük ücretle çalÄ±ÅŸtÄ±rmanÄ±n önünün daha çok açÄ±lacaÄŸÄ±, hak gasplarÄ±nÄ±n daha fazla artacaÄŸÄ±, iÅŸçi eylemlerinin grevlerinin hak arama mücadelelerinin önünün daha hÄ±zlÄ± ve kolay bir ÅŸekilde engellenebileceÄŸi ve açlÄ±k sÄ±nÄ±rÄ±nÄ±n altÄ±nda çalÄ±ÅŸan iÅŸçi sayÄ±sÄ±nÄ±n daha çok artacaÄŸÄ± bir sürece girmiÅŸ bulunmaktayÄ±z.

Bu süreçte hükümet her ne kadar altÄ±ncÄ± kez uzatmÄ±ÅŸ olsa da OHAL’i kaldÄ±racaÄŸÄ±nÄ± dile getirdi. Ancak ilerleyen süreçte tek adam rejimi nedeniyle OHAL’i arar durumda kalabiliriz. Ne derece aÄŸÄ±r ÅŸartlar altÄ±nda hayatlarÄ±mÄ±zÄ± sürdüreceÄŸimizi düÅŸünün? EtrafÄ±mÄ±zdaki iÅŸçi ve emekçilerle sohbet ettiÄŸimizde öÄŸretemediÄŸimiz bir konu, bu ülkeyi yönetenlerin yüzde 90’Ä± patron, iÅŸyeri sahibi, fabrikatör ise iÅŸçilerin maaÅŸlarÄ±nÄ± da bu devlet belirliyor demektir. Buna raÄŸmen çevremizdeki bazÄ± iÅŸçi arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zla konuÅŸtuÄŸumuzda “Ne alakasÄ± var devletle, AKP hükümetiyle bize maaÅŸÄ± da zammÄ± da bu fabrikanÄ±n patronu veriyor” tarzÄ±nda cevaplar alÄ±yoruz. Hal böyle olunca da hükümet patronlardan apayrÄ± bir yerde tutup zamlarÄ±n sorumlusu olarak patronlarÄ± görüyor. Hükümetin yaptÄ±klarÄ±nÄ± ise Allah’tan gelen bir emirmiÅŸ gibi karÅŸÄ±lÄ±yor, AKP Hükümetini ve ErdoÄŸan’Ä± ilahlaÅŸtÄ±rÄ±yor. Türkiye iÅŸçi sÄ±nÄ±fÄ±, sÄ±nÄ±f olarak çok geride mi? HayÄ±r aksine OHAL’e, KHK’lere, yasaklanan grevlere raÄŸmen iÅŸçi kÄ±yÄ±mlarÄ±na raÄŸmen hak arama eylemleri, grevler devam ediyor. Grevde olan iÅŸçilerle ya da iÅŸyerlerimizde çay ocaklarÄ±nda konuÅŸtuÄŸumuz, görüÅŸtüÄŸümüz iÅŸçiler 16 yÄ±ldÄ±r bu hükümete oy verseler de bu seçimde hayat pahalÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n, faÅŸizm ve baskÄ±nÄ±n getirdiÄŸi sonuç onlarÄ± AKP Hükümetine karÅŸÄ± tavÄ±r almaya sürüklemiÅŸtir.

ArkadaÅŸlar 16 yÄ±ldÄ±r ülkemizde tarÄ±m ve hayvancÄ±lÄ±k dÄ±ÅŸa baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±ktan kurtulamaz hale gelmiÅŸtir. SÄ±ÄŸÄ±rÄ±ndan tutun samanÄ±na kadar ihracat sÄ±fÄ±r. Ekonomimiz çok iyi diyorlar ne kadar iyi olduÄŸunu dÄ±ÅŸa baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±ÄŸÄ±mÄ±za bakarak çÄ±karÄ±mlar yapabiliriz. Diyorlar ya yerli ve milli ama bir bakÄ±yoruz ne kadar yerli ve milliyiz; ÅŸeker fabrikalarÄ± satÄ±lmÄ±ÅŸ, evet o kadar iyi ki ekonomimiz köprüleri, duble yollarÄ±, tünelleri bu iÅŸçi ve emekçilerin cebinden alÄ±nan parayla yapÄ±yorlar.

Bizler iÅŸçiler, emekçiler olarak bu düzenin deÄŸiÅŸmesi, rüzgarÄ±n iÅŸçiden yana esmesi için artÄ±k elimizi, kolumuzu taÅŸÄ±n altÄ±na koyup var gücümüzle mücadeleye atÄ±lmalÄ±yÄ±z. Bu zulme sömürüye karÅŸÄ± patronlarÄ±n bu çarkÄ±na çomaÄŸÄ± kendi ellerimizle sokmaktan baÅŸka çaremizin olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± görmeliyiz. Ä°ÅŸçi sÄ±nÄ±fÄ± olarak mücadeleyi daha ileriye taÅŸÄ±mak, iÅŸçi hak kazanÄ±mlarÄ±nÄ± büyütmek hiçbir ayrÄ±m gözetmeksizin daha derin daha saÄŸlam adÄ±mlarla kendi zaferimizi yaratmaktan baÅŸka çaremiz kalmamÄ±ÅŸtÄ±r.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 28 Haziran 2018 09:08

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