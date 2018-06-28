Zengini kollamayÄ± bÄ±rakmalÄ± biraz da yoksula bakmalÄ±

Ankara'dan GÃ¶khan Ã‡elik, seÃ§im sonuÃ§larÄ±nÄ±n fabrikaya yansÄ±malarÄ±nÄ± yazdÄ±.

Gökhan ÇELÄ°K

Ankara

24 Haziran seçimleri sonrasÄ± ilk iÅŸ gününde fabrikada akÅŸama kadar gündem, geride kalan seçimin sonuçlarÄ± oldu. Daha sabah duraÄŸa geldiÄŸimizde herkes birbirinin deÄŸerlendirmesini sormaya baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±. Serviste de canlÄ± bir sohbet vardÄ±.

Sabah saatlerinde “aÄŸÄ±r baÅŸlÄ±” deÄŸerlendirmeler daha yoÄŸundu. AKP seçmenleri muhalif arkadaÅŸlarÄ±nÄ± kÄ±rmamaya çalÄ±ÅŸÄ±yor, “Vatan, millet, devlet için hayÄ±rlÄ± olsun”, “Ä°nÅŸallah hayÄ±rlÄ±sÄ± olmuÅŸtur hepimiz için” gibi sözlerle konuya giriyorlardÄ±. Gün ilerledikçe tartÄ±ÅŸmalarÄ±n samimiyeti de harareti de artmaya baÅŸladÄ±. Yine de seçim öncesinde olduÄŸu kadar kavga üsluplu bir tartÄ±ÅŸma olmadÄ± gün boyunca.

AKP ve MHP seçmeni iÅŸçiler de zafer havasÄ± var. Biri “Biz zaferlere alÄ±ÅŸÄ±ÄŸÄ±z” diyor, AKP’nin seçim baÅŸarÄ±sÄ±nÄ± kendi baÅŸarÄ±sÄ± gibi görerek. BaÅŸka bir iÅŸçi ise “Ä°ktidarÄ± beceriksiz devlet düÅŸmanlarÄ±na bÄ±rakmadÄ±k çok ÅŸükür” diyor.

Az sayÄ±daki CHP ve Ä°nce seçmeni suskundu. AkÅŸener’e oy verenlerde ise hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ± hakimdi. Ancak AkÅŸener’e çok düÅŸük oy alacaÄŸÄ±nÄ± tahmin ettiÄŸi halde “seçeneksizlikten” oy verenler de olmuÅŸ. Bir genç iÅŸçi milletvekilliÄŸinde HDP’ye, cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda Ä°nce’ye oy verdiÄŸini söyledi. Tepki gösterenler karÅŸÄ±sÄ±nda gayet rahat bir tavÄ±rla “Adamlar hiç olmazsa niyetlerini gizlemiyor. AKP’den iyidir” diye oyunu savundu.

ÇOK ÅžIMARMIÅžLARDI!

Daha önce büyük çoÄŸunluk seçimin ilk turda bitmeyeceÄŸini tahmin ediyordu. Az sayÄ±daki AKP seçmeni dÄ±ÅŸÄ±nda herkes 2. tura kalacaÄŸÄ± konusunda hemfikirdi. MHP’nin aldÄ±ÄŸÄ± oy da yine beklenmeyen bir sonuç oldu. 40’lÄ± yaÅŸlarÄ±nda bir iÅŸçi “Ben MHP’liyim, bütün sülalem de MHP’li. Ne bizim köyden ne bizden 1 kiÅŸi bile MHP’ye oy vermedi. Nereden geldi bu kadar oy anlamadÄ±m” diyordu. Ama kimsede seçimlere hile karÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± ÅŸüphesi yok. Ä°ktidar blokunda bir önceki seçimlere göre net oy kaybÄ± olduÄŸunu herkes gördü. Oyunu AKP’ye veren ve seçim süreci boyunca militanca AKP’yi ve ErdoÄŸan’Ä± savunan genç bir iÅŸçi “Böyle daha iyi oldu. Seçilmelerine seviniyorum ama oy kaybetmelerine de seviniyorum. Çok ÅŸÄ±marmÄ±ÅŸlardÄ±” diye deÄŸerlendiriyor. Bir diÄŸer AKP’li iÅŸçi de AKP’nin tek baÅŸÄ±na Meclisi alamamasÄ±ndan memnun olmuÅŸ: “MHP de aynÄ± kafa ama en azÄ±ndan baÅŸka bir parti. Hem destekler hem frenler belki.”

ERDOÄžAN BOZDU, ERDOÄžAN DÜZELTSÄ°N

ErdoÄŸan’a oy verenler iÅŸçilerden geleceÄŸe dair umutlu olanlar da umutsuz olanlar da AKP’ye ÅŸartlÄ± bir desteÄŸi ifade ediyorlar. “SoÄŸan fiyatlarÄ±nÄ± gör abi ÅŸimdi, 2 hafta içinde düÅŸmezse ben bir ÅŸey bilmiyorum” diyor genç bir arkadaÅŸ. “SoÄŸan düÅŸecek de dolar, mazot, LPG de düÅŸecek mi?” diye soranlara ise “Ä°nÅŸallah. Ekonomi bozuldu ama düzeltsin diye oy verdik” diyor. ErdoÄŸan’Ä±n “durumu” düzelteceÄŸine inancÄ± olan bir baÅŸka iÅŸçi ise “Tamam ekonomiyi ErdoÄŸan çÄ±kmaza soktu. Ama baÅŸkasÄ± da düzeltemez” diyor. Ä°lginç bir biçimde muhalif iÅŸçilerin bir kÄ±smÄ±nda bile “ErdoÄŸan giderse düzeltecek adam kalmaz” düÅŸüncesi hakim. Daha doÄŸrusu çoÄŸunluk, ErdoÄŸan’Ä±n iktidarÄ± kaybetmesinin ülkeyi zor duruma sokacaÄŸÄ± fikrinde.

Ama oyu, talepleri için verdiÄŸini daha köÅŸeli ifade eden iÅŸçiler de var. Ä°ÅŸe yeni baÅŸlayan bir iÅŸçi “Ben son bir ÅŸans veriyorum. Yeni anayasa yeni sistem. Yine de halka çalÄ±ÅŸmazsa daha zor oy görürler” diyor. Bir diÄŸer arkadaÅŸ ise “Bu kadar oyu boÅŸuna kaybetmediler. Her zaman zenginin tarafÄ±nÄ± tuttu. Bakma aday gibi aday çÄ±ksa ErdoÄŸan kaybeder de piyasada memleketi yönetecek adam yok” dedi.

ZAM UMUDU AZ

Öne çÄ±kan beklentilerin baÅŸÄ±nda emeklilik yaÅŸÄ±nÄ±n düÅŸürülmesi geliyor. AKP tabanÄ±nda emeklilik yaÅŸÄ± 50 olsun diyen çok sayÄ±da iÅŸçi var. Hatta bazÄ±larÄ± Facebook’tan bu yönde paylaÅŸÄ±mlar yapÄ±yor sürekli. Bir diÄŸer beklenti de ücretlerin arttÄ±rÄ±lmasÄ±. Asgari ücrete iyi bir zam istiyor herkes. Ancak AKP’nin iyi zam yapacaÄŸÄ±na olan umut az.

Bir de saÄŸdan soldan duyduÄŸu okuduÄŸu vaatleri heyecanla anlatanlar vardÄ± gün boyu. “Sigara içmeyen personelin yÄ±llÄ±k iznine ek 1 hafta verilecekmiÅŸ diye okudum” dedi bir arkadaÅŸ. Bir diÄŸeri ÅŸöyle ekledi: “Emeklilere verilen bayram parasÄ± bundan sonra her bayram ev kadÄ±nlarÄ±na da verilecekmiÅŸ.”

Demokratik meselelerin çözümüne iliÅŸkin öne çÄ±kan somut bir talep yok. Ancak güçlü biçimde “baskÄ±”nÄ±n hafifletilmesini istiyor iÅŸçiler. Gergin siyaset tarzÄ±nÄ±n artÄ±k gevÅŸetilmesi isteÄŸi ifade ediliyor. Kimse Kandil operasyonu diye verilen haberlere inanmamÄ±ÅŸtÄ±. “Seçimler geçti ya bizimkiler bir süre savaÅŸ çÄ±karmazlar artÄ±k” diyor uzun zamandÄ±r bu fabrikada olan bir iÅŸçi. “Madem öyle kendi çÄ±karlarÄ± için savaÅŸ çÄ±karan bir iktidara neden oy verdin?” diye soranlara “Kendi iktidarÄ± deÄŸil sadece, bizim de iktidarÄ±mÄ±z. CHP gelip kafamÄ±za basacaÄŸÄ±na ErdoÄŸan kalsÄ±n daha iyi” diye cevap verdi.

Ä°NCE KARARSIZLARI Ä°KNA EDEMEDÄ°

Ä°nce’nin kaybetmesini kararsÄ±z seçmeni ikna edememesine baÄŸlayanlar çoÄŸunlukta. “Halka güven vermedi” diyor herkes. Eski bir iÅŸçi “Türkiye’de seçim sonuçlarÄ±na ben karar veririm. Benim gibi kararsÄ±z bir oraya bir buraya giden 10 milyon seçmen var, bunlar karar verir. Ä°nce daha en baÅŸta seçilirsem saraya çÄ±kmayacaÄŸÄ±m deyince beni kaybetti. Saray üzerinden laf yapmayÄ± bir bÄ±rakmadÄ±lar” dedi. Ona hak veren bir baÅŸka iÅŸçi de ekledi: “Valla ben Ä°nce’ye verecektim. Ama ne yapacaÄŸÄ±nÄ± anlatacaÄŸÄ±na sürekli ÅŸunu yÄ±kacaÄŸÄ±m bunu yÄ±kacaÄŸÄ±m diye konuÅŸtu. Ben de gittim AkÅŸener’e verdim.”

Bir diÄŸer güçlü düÅŸünce ise Ä°nce ve AkÅŸener’in DemirtaÅŸ’a destek mesajlarÄ± vermesinin oy kaybettirdiÄŸi fikri. TartÄ±ÅŸÄ±nca “Tamam kardeÅŸim haklÄ±sÄ±n, ben de DemirtaÅŸ’Ä±n terör eylemi yapmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± biliyorum. Adam gerçekten muhalefet yapÄ±yordu ondan hapse attÄ±lar. Ama vatandaÅŸÄ±n gözünde terörist sonuçta” diye yan çizseler de büyük çoÄŸunlukta böyle bir fikir vardÄ±.

Hemen hemen herkes “Peki ÅŸimdi ErdoÄŸan ilk ne yapmalÄ±?” sorusuna “VatandaÅŸÄ± biraz rahat yaÅŸatmalÄ±”, “Zengini kollamayÄ± bÄ±rakmalÄ± biraz yoksula bakmalÄ±” gibi yanÄ±tlar veriyor. Oyunu AkÅŸener’e veren bir iÅŸçi “Ä°stihdam yarattÄ±k diyor. Ben 18 yÄ±l çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±m iÅŸyerinden yüksek maaÅŸ alÄ±yorum diye atÄ±ldÄ±m yerime Ä°ÅžKUR parasÄ±yla yeni bir eleman aldÄ±lar. Hani istihdam nerede? Bir ÅŸeyler yapmalÄ± ama kandÄ±rmaca deÄŸil. Gerçekten vatandaÅŸÄ±n biraz nefes almasÄ± lazÄ±m” dedi.

AkÅŸam saatlerinde herkes eteÄŸindeki taÅŸÄ± dökmüÅŸ konuÅŸacaÄŸÄ±nÄ± konuÅŸmuÅŸtu. Gündem yavaÅŸ yavaÅŸ dünya kupasÄ±na dönmeye baÅŸladÄ± denebilir.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 27 Haziran 2018 22:16

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