'HDPâ€™nin batÄ±da oy almasÄ± KÃ¼rt sorununun Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼ne katkÄ± saÄŸlar'

HDP Milletvekilleri Ã–mer Faruk GergerlioÄŸlu ve Erol KatÄ±rcÄ±oÄŸlu seÃ§im sonuÃ§larÄ±na dair sorularÄ±mÄ±zÄ± yanÄ±tladÄ±.

Åžerif KARATAÅž

Ä°stanbul

BarÄ±ÅŸ akademisyenlerinden Prof. Dr. Erol KatÄ±rcÄ±oÄŸlu, kanun hükmünde kararnameyle doktorluktan ihraç edilen Ömer Faruk GergerlioÄŸlu 24 Haziran seçimlerinde HDP’den milletvekili seçildiler. GörüÅŸtüÄŸümüz her iki isim HDP’nin BatÄ± illerinde oylarÄ±nÄ± artmasÄ±nÄ±n önemli olduÄŸunu belirtip, Kürt sorununun çözümünde önemli bir iÅŸlevi olacaÄŸÄ±nÄ± belirttiler.

Ömer Faruk GergerlioÄŸu, OHAL kapmasÄ±nda çÄ±kartÄ±lan kanun hükmünde kararnameyle (KHK) yaptÄ±ÄŸÄ± doktorluktan ihraç edildi. Sosyal medya hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±m nedeniyle de “örgütü propagandasÄ±” yaptÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±yla 21 Åžubat’ta 2 buçuk yÄ±l hapis cezasÄ±na çarptÄ±rÄ±ldÄ±. Seçimlerde Kocaeli’den Milletvekili seçilen Ömer Faruk GergerlioÄŸlu ile konuÅŸtuk. OHAL maÄŸdurlarÄ±ndan olan GergerlioÄŸlu, OHAL ÅŸartlarÄ±nda baskÄ±n ve adil olmayan bir seçim yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±na dikkat çekti. GergerlioÄŸlu, seçimlerde Türkiye’nin sorunlarÄ±nÄ±n çözümüne iliÅŸkin bir deÄŸiÅŸim çÄ±kmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. ErdoÄŸan’Ä±n cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± almasÄ±na karÅŸÄ±n Meclisteki iktidarÄ± tek baÅŸÄ±na alamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan GergerlioÄŸlu, AKP’de yaÅŸanan oy kaybÄ±nÄ± hatÄ±rlattÄ±. OHAL ve KHK maÄŸdurunun Mecliste olmasÄ±nÄ±n önemli olduÄŸunu anlatan GergerlioÄŸlu, “Ne kadar Mecliste kÄ±sÄ±tlanma yapÄ±lmÄ±ÅŸ olsa da orada yapabileceklerimizin olduÄŸunu düÅŸünüyorum” dedi.

‘KOCAELÄ°’DEN SEÇÄ°LMÄ°Åž OLMAM ÖNEMLÄ°’

HDP’nin barajÄ± aÅŸmasÄ±nÄ±n önemli olduÄŸunu anlatan GergerlioÄŸlu, HDP’nin aldÄ±ÄŸÄ± seçim sonucunun 7 Haziran ile 1 KasÄ±m 2015 seçim sonuçlarÄ±nÄ±n arasÄ± olduÄŸunu belirterek, “Hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ±na gerek yok. Sahada gördüÄŸümüz buydu” diye konuÅŸtu. Kocaeli’nin demografik yapÄ±sÄ±nÄ± hatÄ±rlatan GergerlioÄŸlu, “Burada çok yoÄŸun Türk milliyetçiliÄŸi rüzgarlarÄ± estiriliyor. Burada Kürtler de var. Buradaki Kürt seçmenlerin hepsi de HDP’ye oy vermiyor. Medyadaki dezavantajÄ±mÄ±za raÄŸmen buradan kazanmÄ±ÅŸ olmamÄ±z çok önemliydi” dedi. Kocaeli ve batÄ±nÄ±n diÄŸer kentlerinde HDP’nin oy oranÄ±nÄ±n artmasÄ±nÄ± Kürt sorununun çözümü konusundaki önemine deÄŸinen GergerlioÄŸlu ÅŸunlarÄ± söyledi: “Çünkü, bu artÄ±k hasÄ±raltÄ± edilmeyecek bir meseledir. Bunu batÄ± görüyor. Ve HDP’nin sadece Kürt illerine hapsolmayacaÄŸÄ±nÄ± görüyor. BatÄ±daki vatandaÅŸlar, HDP muhalif olanlar bunu kabullenmek zorunda kalÄ±yor. Bu çok önemli. DÄ±ÅŸlayarak, ötekileÅŸtirilerek deÄŸil, masada bu konularÄ± çözmek gerektiÄŸini anlÄ±yor. Muhafazakar camiadan çok tepki gösterenler, seçildikten sonra iliÅŸkilerimiz daha iyiye doÄŸru gidebileceÄŸini görüyorum. HDP’nin TürkiyelileÅŸmesi açÄ±sÄ±ndan Kocaeli’nden seçilmiÅŸ olmam çok önemli.”

Ömer Faruk GergerlioÄŸlu, Gebze Organize Sanayi Bölgesi’nde sendikalaÅŸtÄ±klarÄ± için iÅŸten atÄ±lan Flormar iÅŸçilerini ziyaret etmiÅŸti. | FotoÄŸraf: MA

KHK ile ihraÃ§ edilen adaylardan 5â€™i milletvekili seÃ§ildi

‘KHK MAÄžDURLARINI GÜNDEME GETÄ°RMEMÄ°Z LAZIM’

Marmara Üniversitesi Ä°ktisat Fakültesinden emekli olan Prof. Dr. Erol KatÄ±rcÄ±oÄŸlu, BarÄ±ÅŸ Ä°çin Akademisyenlerin “Bu Suça Ortak OlmayacaÄŸÄ±z” bildirisine imza attÄ±ÄŸÄ± gerekçesiyle Ä°stanbul 33. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesinde yargÄ±lanan akademisyenler arasÄ±nda yer alÄ±yor.

HDP’den Ä°stanbul Milletvekili seçilen KatÄ±rcÄ±oÄŸlu ile konuÅŸtuk. OHAL’le birlikte KHK ile baÅŸta üniversiteler olmak üzere kamuda ihraç edilenlerin durumuna dikkat çeken KatÄ±rcÄ±oÄŸlu, “BunlarÄ±n sorunlarÄ±nÄ± gündeme getirmemiz lazÄ±m. Parti olarak da kiÅŸi olarak da yapmak isterim” dedi. Parlamentonun yapÄ±sÄ±nÄ±n muhalefet açÄ±sÄ±ndan biraz sÄ±kÄ±ntÄ±lÄ± olduÄŸunu belirten KatÄ±rcÄ±oÄŸlu, “Bu tablo içinde neler yapabiliriz? Muhalefet nasÄ±l bir muhalefet olmalÄ±? Galiba esas itibarÄ±yla ÅŸunu HDP olarak üstlenmemiz gerekir: Türkiye’de demokrasi anlayÄ±ÅŸÄ±nÄ± savunarak bir anlamda, eÄŸitici bir rol de oynayabilir” diye konuÅŸtu. HDP’nin barajÄ± geçmesinin önemli olduÄŸunu anlatan KatÄ±rcÄ±oÄŸlu, “HDP olarak amacÄ±mÄ±za ulaÅŸtÄ±k. 67 vekil çÄ±kardÄ±k. BatÄ±da güçlendik. HDP’nin batÄ±da güçlenmesi çok önemli. Çünkü bizim partimiz sadece doÄŸunun Kürtlerin partisi deÄŸil, biz onun bütün Türkiye’nin partisi olarak düÅŸünmek istiyoruz” diye konuÅŸtu.

FotoÄŸraf: Evrensel

EKONOMÄ° VE DIÅž Ä°LÄ°ÅžKÄ°LERDE HUZURSUZLUK DÖNEM OLABÄ°LÄ°R

Yeni sistemin ilk pratiÄŸin yaÅŸanacaÄŸÄ± için fazla ayrÄ±ntÄ±ya sahip olmadÄ±klarÄ±nÄ± belirten KatÄ±rcÄ±oÄŸlu, ÅŸunlarÄ± söyledi: “Ak Parti’de çok sevinmek zorunda deÄŸil. Epey bir kaybÄ± var. Burada MHP sanki daha karlÄ± çÄ±kmÄ±ÅŸ gibi gözüküyor. Bütün dünyada saÄŸ ve milliyetçi siyasetler artÄ±yor. Türkiye’de onlardan biri. Burada da milliyetçi siyasettin etkilenmesi mümkün. Ve yaptÄ±lar zaten. Afrin’dir, Menbic’dir, milliyetçi duygularla insanlarÄ± konsolide ettiler anlaÅŸÄ±lan. Ama bunun ben çok uzun bir süre devam edeceÄŸini sanmÄ±yorum. Özellikle ekonomide ve uluslararasÄ± iliÅŸkiler bakÄ±mdan çok rahat bir dönem olmayacak gibi geliyor bana.”

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 27 Haziran 2018 22:05

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