Emir: Tek adama karÅŸÄ± mÃ¼cadele sÃ¼recek

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, tek adama geÃ§it verilmemesi iÃ§in mÃ¼cadele edeceklerini belirtti.

Birkan BULUT

Ankara

Seçim sonuçlarÄ±nÄ± Evrensel'e deÄŸerlendiren CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, tek adama geçit verilmemesi için mücadele edeceklerini belirtti.

Ankara’da tekrar CHP’den Milletvekili seçilen Murat Emir, seçim sonuçlarÄ±yla ilgili Evrensel'e konuÅŸtu. Emir, özellikle CumhurbaÅŸkanÄ± AdaylarÄ± Muharrem Ä°nce’nin oy oranÄ±nÄ± çok önemsediklerini söyledi. Adaletsiz, OHAL koÅŸullarÄ±nda ve devlet imkanlarÄ±nÄ±n fütursuz kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir seçim yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Emir, seçim güvenliÄŸinin ve ÅŸeffaflÄ±ÄŸÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ± yerler olduÄŸunu belirti.

“Bu nedenle seçimdeki baÅŸarÄ±larÄ±mÄ±zÄ±n ve Cumhur Ä°ttifakÄ±nÄ±n geriletilmiÅŸ olmasÄ±nÄ± önemsiyorum” diyen Emir, önümüzdeki dönemde bütün muhalefet kesimlerini örgütleyerek Türkiye’nin demokratikleÅŸmesi, tek adama geçit verilmemesi, özellikle iÅŸsizlerin yoksullarÄ±n taleplerinin karÅŸÄ±lanmasÄ± için mücadele edeceklerini ifade etti.

Åžu an Millet Ä°ttifakÄ±nÄ±n süreceÄŸi noktasÄ±nda verilen sözler olduÄŸunu hatÄ±rlatan Emir, tek adam tek parti rejimine karÅŸÄ± konulmasÄ± konusunda ittifak oluÅŸturulduÄŸunu söyledi.

AyrÄ±ca ekonominin aÄŸÄ±r bir krize yaklaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getiren Emir, seçimlerin erkene alÄ±nmasÄ±nÄ±n sebebinin de bu olduÄŸunu hatÄ±rlattÄ±. DolayÄ±sÄ±yla halkÄ±n acil reçeteler beklediÄŸini ifade eden Emir, “Eninde sonunda biz kazanacaÄŸÄ±z. Bu anlamda da daha çok öz eleÅŸtiri yaparak daha çok bütünleÅŸerek ve kararlÄ± bir biçimde yerel seçimlere hazÄ±rlanacaÄŸÄ±z” dedi.

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