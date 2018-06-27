Torbalı'da tarım işçileri düşük yevmiyeye karşı iş bırakacak

İzmir Torbalı'da yaşayan Türkiyeli ve Suriyeli mevsimlik tarım işçileri yevmiyelerin yükseltilmesi talebiyle 30 Haziran'da iş bırakacak.

Metehan UD

İzmir

Torbalı'da yaşayan Türkiyeli ve Suriyeli mevsimlik tarım işçileri aldıkları yevmiyelerin asgari ücretinde kalmasından kaynaklı 30 Haziran Cumartesi günü iş bırakmaya hazırlanıyor.

Tarım sektöründeki ucuz emeğin merkezlerinden biri olan Torbalı'daki mevsimlik tarım işçileri yevmiyelerinin yeniden düzenlenmesi için harekete geçti. İlçenin başta Atatürk Mahallesi olmak üzere Karşıyaka ve Muratbey mahallelerinde yaşayan tarım işçileri iş 30 Haziran günü iş bırakma kararı aldı. İşçilerin yevmiyelerinin asgari ücrete denk getirilmesi.

Tarım işçileri "Tüm Tarım Çalışanlarının Dikkatine. 30 Haziran günü işe çıkmıyoruz. Yevmiyelerin zammı hepimizin yararınadır. En az asgari ücret talebimizdir" yazan broşürleri kahvehane, semt pazarı ve marketlerde dağıtarak aldıkları kararı ilçe genelinde duyurdu ve diğer işçilere de çağrıda bulundu.

55 LİRANIN YÜZDE 10'NU DAYIBAŞINA

Türkiyeli işçiler geçtiğimiz yıl da benzer bir şekilde iş bırakmış. İş bırakmanın ardından Torbalı Ziraat Odası'nda tarla sahipleri ile yapılan toplantıda yevmiyelerin 52 liradan 55 liraya çıkarılması kararı verilmişti. Bu karar bazı işçileri memnun ederken bazı işçiler için de az bulunmuştu. Alınan yevmiyenin yüzde onu ise dayı başı tarafından kesiliyor. Kesintiler ve çalışma günleri üzerinde birlikte hesaplandığında işçilerin aldığı para asgari ücretin çok altında kalıyor. Ancak 55 liralık yevmiye kararı ilçenin genelinde uygulanmıyor.

TÜRKİYELİ VE SURİYELİ İŞÇİLER BU SEFER YANYANA

Daha öncesinde ilçedeki Suriyeli mülteci ailelere yönelik saldırılarla gündeme gelen Torbalı'da bu sefer birliktelilik sağlanmış durumda. İlçedeki Türkiyeli tarım işçileri ile Suriyeli tarım işçileri iş bırakma kararını birlikte almış durumda. İlçedeki tarla sahipleri Suriyeli mültecileri daha ucuza çalıştırarak diğer işçilerin yevmiyelerini düşürmek için kullanıyordu.

YAZ HASADI BUGÜN BAŞLADI

Öte yandan Torbalı'da yaz hasadı ise bugün itibari ile başlamış durumda. Yaz aylarında ilçede domates ağırlıklı olmak üzere genelde biber, yeşil fasulye ve bamya ekiliyor. Hasadın yeni başlamış olması da tarım işçilerinin elini güçlendiriyor. 42 bin dekarlık tarım arazilerinde geçtiğimiz yıl 332 bin tonu aşkın domates hasadı yapılmıştı. Bu hasadın bu sene daha da artması bekleniyor. Torbalı'da 10 bin civarında tarım işçisi bulunduğu tahmin ediliyor.

Son Düzenlenme Tarihi: 27 Haziran 2018 21:43

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