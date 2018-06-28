HDP Antep Milletvekili ToÄŸrul: AKP MHPâ€™ye ciddi tavizler verecek

HDP Gaziantep Milletvekili Mahmut ToÄŸrul ile seÃ§im sonuÃ§larÄ±nÄ± ve Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki dÃ¶nem TÃ¼rkiyeâ€™yi nelerin beklediÄŸini konuÅŸtuk.

Serpil BERK

DiyarbakÄ±r

GeçtiÄŸimiz günlerde sonuçlanan 24 Haziran seçimleri geniÅŸ çevreler tarafÄ±ndan tartÄ±ÅŸÄ±lmaya devam ediyor. Seçim sonuçlarÄ± ve Mecliste oluÅŸan tablo açÄ±sÄ±ndan önümüzdeki dönem Türkiye’yi nelerin beklediÄŸini HDP Gaziantep Milletvekili Mahmut ToÄŸrul ile konuÅŸtuk. AKP’nin MHP’ye ciddi tavizler vermek zorunda kalacaÄŸÄ±na dikkat çeken ToÄŸrul, bu durumunda demokrasi, insan haklarÄ± ve Kürt sorunu açÄ±sÄ±ndan zor bir dönemin kendilerini beklediÄŸini iÅŸaret etti.

ArtÄ±k yeni bir sistem olduÄŸunu söyleyen ToÄŸrul, “Bundan sonra Türkiye’de yeni bir sistem var. Parlamenter, demokratik sistem artÄ±k yok. Bizim diktatörlük olarak onlarÄ±n ise baÅŸkanlÄ±k sitemi olarak tarif ettikleri sistem” dedi.

‘YÖNETENLER ESKÄ°SÄ° GÄ°BÄ° YÖNETECEKLER’

Önümüzdeki süreçte yaÅŸanabileceklere de deÄŸinen ToÄŸrul, “AKP çoÄŸunluÄŸu elde edemediÄŸi için bir taraftan MHP’ye ihtiyaç duyacak, bir taraftan da MHP ile iÅŸ tutmasÄ± hem ekonomik anlamda hem de MHP’ye çok ciddi tavizler vermeye zorlayacak. Önümüzdeki 5 yÄ±l belirsiz. Türkiye’de ekonomik kriz varlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ciddi anlamda hissettiriyor, döviz kurlarÄ± hâlâ seçim sonuçlarÄ±ndan kaynaklÄ± rahatlama göstermedi. Ekonomik bunalÄ±m tehdidi karÅŸÄ±mÄ±zda duruyor. AKP MHP politikalarÄ±na teslim oldukça demokrasi, insan haklarÄ±, Kürt meselesi ve Alevi meselesi bakÄ±mÄ±ndan daha sÄ±kÄ± önlemlere itekleniyor. AKP seçim süresince vaat vermiÅŸti. OHAL’i kaldÄ±racaktÄ±. MHP OHAL devam etmeli diye açÄ±klama yaptÄ±. Bundan çÄ±kardÄ±ÄŸÄ±mÄ±z MHP daha fazla militarist, sorunlarÄ±n çözümü bakÄ±mÄ±ndan daha katÄ± bir tutum sergilerken, AKP’nin buna sürüklenmesi demokrasi, insan haklarÄ± ve ana meseleler konusunda Türkiye’nin tÄ±kanmasÄ± AKP’nin de uluslararasÄ± yatÄ±rÄ±mcÄ± anlamÄ±nda ciddi sÄ±kÄ±ntÄ±lara girmesine neden olacak. AKP ÅŸu anda MHP’ye mi teslim olacak? Bir soru bu, bir diÄŸeri de AKP çoÄŸunluÄŸu saÄŸlayamadÄ± ve bunu ne kadar sürdürecek? 2019 martÄ±nda bir yerel seçim var. AKP seçimden sonra yeni bir sayfa açtÄ±k derken neyi kastetti? Eski sayfa nasÄ±ldÄ± hepimiz yaÅŸayarak gördük. Bunun etkilerini görecek miyiz? MHP ile ittifak buna izin verecek mi? Bu çok olanaklÄ± görünmüyor. Yönetenlerin eskisi gibi yönetecekleri anlamÄ±na gelir”dedi.

‘DEMOKRASÄ° GÜÇLERÄ°NÄ°N NE YAPACAÄžI ÖNEMLÄ°’

“AsÄ±l demokrasi güçlerinin ne yapacaÄŸÄ± önemlidir” diye konuÅŸan ToÄŸrul, “Demokrasi güçlerinin özellikle emek güçleri, Kürtler, Aleviler bu birliktelikle, üzerimize boca edilecek bu sisteme karÅŸÄ± nasÄ±l bir mücadele hattÄ± izleyecekleri son derece önemlidir. HDP bu kesimlerin temsiliyetini sadece Mecliste gören bir siyasi anlayÄ±ÅŸ deÄŸildir. AynÄ± zamanda sokakta, fabrikada halkÄ±yla beraber siyaset yapmaya çalÄ±ÅŸan bir parti. Önümüzdeki dönem pek parlak görünmüyor bakÄ±p göreceÄŸiz”diye konuÅŸtu.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 27 Haziran 2018 21:45

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