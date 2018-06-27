Kimya mühendisleri uyarıyor: Yüzme havuzları tehlike saçıyor

TMMOB Kimya Mühendisleri Odası havuzların insan ve çevre sağlığını tehdit etmemesi için yapılması gerekenleri açıkladı.

Yağışlar nedeniyle bir türlü girilemeyen gecikmiş yaz mevsimine başladığımız bu günlerde serinlemek için yüzme havuzları tercih ediliyor. Yüzme havuzları ve sularının tehlike saçtığını belirten TMMOB Kimya Mühendisleri Odası insan ve çevre sağlığını tehdit eden olayların yaşanmaması için uyarılarda bulundu.

Yapılan yazılı açıklamada, havuzlara ilişkin Sağlık Bakanlığı tarafından 2011 yılında yürürlüğe konan yönetmeliğe rağmen her yıl başta turizm bölgeleri olmak üzere havuz ve havuz sularının dezenfekte edilmesiyle ilgili önemli sorunlar yaşandığına dikkat çekildi.

Aynı ciddi sorunların site havuzlarında da yaşandığına vurgu yapılan açıklamada “Yüzme havuzlarında kullanılan dezenfektanlar, çöktürücüler, yosunla mücadele ürünleri, PH düzenleyiciler, berraklaştırıcılar, filtre ve yüzey temizleyicilerle etkileşim sonucunda mantar, bulaşıcı sarılık, dizanteri, kolera, amipli dizanteri, gözlerin kızarması ve yanması, orta kulak iltihaplanması, boğaz iltihaplanması, zehirlenmeler ve alerji gibi sağlık sorunları ortaya çıkmaktadır” denildi.

‘EĞİTİMDE CİDDİ SORUNLAR VAR’

Havuz suyu operatörü eğitiminde sorunların yaşandığı belirtilen açıklamada “Havuz ve havuz suyunun temizliği ile yeterli oranda dezenfekte edilmesi başlı başına bir mühendislik hizmetidir. MEB Hayatboyu Öğrenme Genel Müdürlüğü 2012 yılında hazırladığı havuz suyu operatörlüğü modüler programında bu eğitimleri kimya mühendisliği alanı ile ilgisi olmayan tesisat teknolojisi, makine, elektrik-elektronik, inşaat gibi meslek disiplinlerine açmıştır. Sorun, yanlış meslek disiplinlerinden gelen bu kişiler tarafından verilen eğitimden başlamaktadır. Meslek uzmanı olmayan kişilerden eğitim alan operatörlerin ne kadar ve hangi düzeyde eğitim aldığı ve yetiştiği konusu tartışmalıdır. Yüzme havuzu işletmesi başka bir şey, havuz suyunun kimyasal, fiziksel ve mikrobiyolojik olarak dezenfekte edilmesi ise kimya mühendisliği bilgisi gerektiren çok ciddi başka bir iştir” denildi.

‘İLKOKUL MEZUNLARINA DAHİ SERTİFİKA VERİLİYOR’

Açıklamada, havuz suyu operatörlerinin anılan yönetmelikte lise mezunu olması gerektiği açıkça tanımlanmışken bu eğitimi gerçekleştiren halk eğitim müdürlüklerinin bu koşulu göz ardı ederek, ilkokul mezunlarına dahi eğitim ve sertifika vermesi eleştirildi. Açıklamada ayrıca, “Kimyasal maddelerin depolandığı yerde, yan yana gelmemesi ve asla karıştırılmaması gereken kimyasal maddelerin bilgisizlikten karıştırılmaları sonucunda ortaya çıkan zehirli gaz nedeniyle insanlar ciddi sağlık sorunları yaşamakta, komaya girmekte hatta hayatlarını kaybedebilmektedir” denildi.

YAPILMASI GEREKENLER

Havuz suyu operatörlüğü eğitimi; kimya mühendisliği disiplini tarafından sadece meslek odalarınca verilmeli. Eğitim süresi azami süre olan 160 saate yaklaşacak şekilde uygulamalı olarak gerçekleştirilmeli. Eğer eğitim lise mezunlarına verilecekse sadece kimya, sağlık lisesi ve ancak bunların olmaması durumunda diğer lise mezunlarına verilmeli. Kimya mühendisleri azami üç havuzdan sorumlu müdür - mühendis olarak istihdam edilmeli. Eğiticilerin bu konuda eğitim almış ve mühendis odaları tarafından yetkilendirilmiş olması gereklidir. Eğitim sonucu alınan belge her beş yılda bir eğitim tekrar edilerek yenilenmeli. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı dezenfektanlar ve havuz suyu kimyasalları kullanılmalı. Ayrıca yetkili bakanlık olarak Sağlık Bakanlığının yüzme havuzlarını ve yüzme havuzu kimyasallarını etkin bir şekilde denetlemesi sağlanmalı. Stabilizatörlü klor bileşikleri sadece açık yüzme havuzlarında kullanılmalı. Ayrıca siyanürik asitle ilgili olarak yönetmelikte belirtilen “sınır değerlerde en çok 100” olma şartı çok yüksek bir değer olup, etkin bir dezenfekte işlemi yapılması mümkün değildir. Her ay yapılması gerekli periyodik kontroller zamanında yapılamamaktadır. Bu nedenle ilgili yönetmeliklerde değişikliklere gidilerek ilgili meslekler için (kimya ve çevre mühendisliği, tıp) mesul müdürlük- kontrol mühendisliği tanımlanmalı, havuz ve havuz suyu ile havuz suyu operatörleri bu kişilerce daha sık aralıklarla (15 günde bir ) kontrol edilmelidir.

(HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 27 Haziran 2018 20:48

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