Kuş yuvası nedeniyle festival erteleyen ülkeler de var

Yağmur kuşunun yumurtaları on binlerce kişinin katıldığı müzik festivalini erteleyebilir.

Her yıl Kuzey Amerika çapından on binlerce kişinin katıldığı Ottawa Bluesfest Müzik Festivali bu yıl önemli bir engele takıldı: Festivalin ana sahnesinin kurulacağı yere yuva yapan bir kuşa. 5 Temmuz’da başlaması planlanan festival yağmur kuşu ve dört yumurtasını bekleyecek. Salı günü ana sahnenin kurulumuna başlanması gerekiyor fakat Kanada yasalarına göre kuş ve yuvasını federal hükümetin izni olmadan taşımak yasak.

İnsanların değiştirdikleri coğrafyalarda ve bitki örtüsü bulunmayan yerlerde yuva kurabilen yağmur kuşları nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olmasa da Kanada ve ABD’de federal koruma altındaki göçmen kuşlar statüsünde yer alıyor. Organizatörler ana sahneyi kuracakları yeri değiştirseler bile alana gelecek kalabalığın kuşu korkutması ve kuşun yumurtalarını bırakarak kaçmasından endişeleniyor. Bluesfest Direktörü Mark Monahan, “Bu son dönemlerde karşımıza çıkan en çetin engel oldu ama aşacağımızı hissediyorum” dedi.

Konuyla ilgili BBC’ye bilgi veren Bluesfest İletişim Direktörü AJ Sauve, federal hükümetten kuşu ve yumurtaların taşımak için izin beklediklerini söyledi ve ekledi: “Ornitoloji hakkında bu kadar çok şey öğreneceğimi tahmin etmezdim.” Ottawa Bluesfest’in bu yılki programında Beck, Bryan Adams ve Dave Matthews Band de yer alıyor. (DIŞ HABERLER)

Son Düzenlenme Tarihi: 27 Haziran 2018 20:25

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