Vedat Günyol deneme yarışmasına başvurular 1 Temmuz'da başlayacak

Vedat Günyol anısına bu yıl 3’üncüsü düzenlenen deneme yarışması için son başvurular 1 Temmuz'da başlayacak, 30 Kasım'da sona erecek.

Kartal Belediyesi tarafından Çevirmen, Eleştirmen, Öğretmen, Yayıncı ve Yazar Vedat Günyol anısına düzenlenen deneme yarışmasının bu yıl 3’üncüsü gerçekleştirilecek.

Türkiye Yazarlar Sendikası, Kırmızı Kedi Yayınevi ve İstanbul Atatürk Lisesi Mezunları Vakfının destek verdiği yarışmanın seçici kurulunda Celal Ülgen, Cengiz Bektaş, Gökhan Yüksel, Haluk Hepkon, Rengin Cemiloğlu, Tahir Şilkan ve Uğur Kökden yer alıyor. 1 Temmuz Pazar günü başlayacak başvurular, 30 Kasım’da sona erecek.

Birinci olan yazar 5 bin TL ile ödüllendirilecek, ayrıca Seçici Kurul Özel Ödülü; 2 bin TL ve Genç Deneme Yazarı Ödülü olan 2 bin TL de sahiplerini bulacak. Ödül töreni, 3 Mart 2019 Pazar günü düzenlenecek törenle sahiplerine verilecek. Yarışmada ödül alan eser bir kitap olabilecek hacim ve biçimde olması halinde yayımlanacak. (KÜLTÜR SERVİSİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 27 Haziran 2018 19:12

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