Baransu ve Çoban'ın yargılandığı dava 17 Ekim’e ertelendi

Taraf'ın eski muhabiri Mehmet Baransu ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Murat Şevki Çoban’ın yargılandığı dava 17 Ekim'e ertelendi.

Taraf Eski Muhabiri Mehmet Baransu ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Murat Şevki Çoban’ın gazetede yayımlanan “Gülen’i Bitirme Kararı 2004’te MGK’da Alındı” başlıklı haber nedeniyle yargılandıkları dava görüldü.

Anadolu 10. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada tutuklu Mehmet Baransu hazır bulundu. Geçen celsede istenen OdaTV dava dosyasının mahkemeye ulaştığı da kayda geçirildi.

Duruşmada söz alan Mehmet Baransu, OdaTV davasının iddianamesinin eline ulaştığını ancak eklerinin gelmediğini belirtti. Eklerinin de kendisine gönderilmesini talep etti. Mehmet Baransu Genelkurmay Harekat Başkanlığından harekat planının dosyaya getirilmesini talep etti.

P24’ün haberine göre, Mehmet Baransu ifadesinde, “Bunlar geldikten sonra savunmamı tek tek yapacağım. Çünkü hakkımda olmayan şeyi yazdığım iddiası var” dedi. Mehmet Baransu’nun avukatı da davaya yeni atandığını belirterek savunma için ek süre talep etti.

Savcı soruşturmanın genişletilmesi taleplerinin reddedilmesini istedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme, Mehmet Baransu müdafiinin müvekkiliyle görüşemediği beyanı dikkate alınarak savunma için süre istemesi talebi yerinde görüldü. Savunma için gelecek celseye kadar süre verilmesine karar verildi. Mehmet Baransu’nun Genelkurmay Harekat Başkanlığının eylem planının mahkeme tarafından istenmesi talebi ise reddedildi.

Mehmet Baransu ve Murat Şevki Çoban’ın yargılandığı dava 17 Ekim 2018’e ertelendi.

MİT’in görev ve faaliyetlerine ilişkin belge ve bilgileri ifşa etmek suretiyle suç işlediği gerekçesiyle 52 yıla kadar hapsi istenen Baransu, önceki duruşmada yeni bir avukatla görüşme yaptığını belirtmişti. MGK tutanaklarının gizli olduğunu, kararlarının gizli olmadığını savunan Baransu, davaya konu kararların daha önce haber olduğunu savunarak, OdaTV davası dosyasının istenmesini talep etmişti. (MEDYA SERVİSİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 27 Haziran 2018 19:09

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