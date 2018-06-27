Son şampiyon Almanya ve Güney Kore turnuvadan elendi

2018 FIFA Dünya Kupası F Grubu'nda İsveç ile Meksika son 16 turuna yükselirken, son şampiyon Almanya ile Güney Kore organizasyona veda etti.

Rusya'da devam eden 2018 FIFA Dünya Kupası'nın F Grubu mücadelesinde Güney Kore, Almanya'yı 2-0 yendi.

90+3. dakikada kullanılan kornerde, kale sahası içinde önünde bulduğu topu ağlara gönderen Kim Younggwon'un golüyle Güney Kore 1-0 öne geçti. İlk olarak hakem tarafından ofsayt gerekçesiyle iptal edilen gol, daha sonra Video Yardımcı Hakem (VAR) vasıtasıyla geçerli sayıldı.

90+6. dakikada Güney Kore farkı ikiye çıkarttı. Yenik duruma düştükten sonra kaleci Neuer'in de ileri çıkmasıyla Almanya kalesi boş kaldı. Topu rakibinden alan Ju'nun uzun pasıyla kaleye doğru hareketlenen Son, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-0.

Fotoğraf: Gökhan Balcı/AA

Karşılaşmayı 2-0 kaybeden Almanya, grupta son sırada kaldı. Bu sonuçla Güney Kore ile 4 Dünya Kupası şampiyonluğu bulunan Almanya , 3'er puan topladıkları turnuvaya grup aşamasında veda etti.

Son şampiyon Almanya, Dünya Kupası tarihinde ilk kez grup aşamasını geçemedi. Almanlar daha önce sadece Fransa'da 16 takımın katılımıyla düzenlenen ve eleme usulüyle gerçekleştirilen 1938 Dünya Kupası'nda ilk turda elenmişti.

İSVEÇ VE MEKSİKA SON 16 TURUNA KALDI

Fotoğraf: ATEF SAFADI / EPA (AA aracılığıyla)

2018 FIFA Dünya Kupası F Grubu'nda oynanan mücadelede İsveç, Meksika'yı 3-0 yendi.

Bu sonuçla İsveç grubu 6 puan ve averajla lider tamalarken, Meksika da ikinci sırada yer alarak son 16 turuna yükseldi.

6. dakikada sol tarafta aut çizgisine yakın bir noktadan kullanılan serbest vuruşta Forsberg'in şutunda Meksika kalecisi Ochoa meşin yuvarlağın son anda kaleye girmesini önledi.

17. dakikada İsveç savunması sonrası gelişen atakta topla ceza sahası içinde buluşan Carlos Vela'nın şutunda meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

50. dakikada İsveç'in golü geldi. Sağ taraftan yapılan ortaya Cleasson istediği gibi vuramadı ve meşin yuvarlak Augustinsson'un önünde kaldı. Altıpasın sol çaprazında Augustinsson düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-1

60. dakikada İsveç penaltı kazandı. Ani gelişen atakta Moreno'nun müdahalesiyle Berg yerde kalınca maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi. 61. dakikada topun başına geçen Granqvist meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-2

74. dakikada skor 3-0 oldu. İsveç'in sağdan kullandığı taç atışından gelen topu Alvarez uzaklaştırmak isterken kendi kalesine gönderdi ve İsveç farkı 3'e yükseltti.

81. dakikada Meksika net bir fırsattan yararlanamadı. Corona'nın ortasında arka direkte topu kontrol eden Hernandez'in sert şutunda Carlos Vela'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak boş kale yerine auta gitti.

Karşılaşmayı İsveç 3-0 kazandı.

Diğer yandan, karşılaşmanın 13. saniyesinde sarı kart gören Meksikalı oyuncu Gallardo, Dünya Kupaları tarihine en erken sarı kart gören oyuncu olarak geçti. (SPOR SERVİSİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 27 Haziran 2018 19:32

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