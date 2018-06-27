İstanbul'da caz rüzgarı esmeye başladı

25.si düzenlenen İstanbul Caz Festivali’nin açılış konseri açılış konseri ile başladı.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından bu yıl 25.si düzenlenen İstanbul Caz Festivali’nin “25. Yılda Nesiller Boyu Türkiye Cazı” başlıklı açılış konseri Zorlu PSM Ana Tiyatroda gerçekleştirildi. Konserden önce, festivalin 2002 yılından bugüne caz üstatlarına verdiği Yaşam Boyu Başarı Ödülü, bu yılki sahiplerine takdim edildi.

Kontrbasçı Nezih Yeşilnil, Piyanist ve Yorumcu Şevket Uğurluer ve “Balarısı Ahmet” olarak bilinen Ağız Armonikası Sanatçısı Ahmet Faik Şener, ödüllerini İKSV Genel Müdürü Görgün Taner’in elinden aldı.Taner, törende yaptığı konuşmada, ilk yıldan bu yana çok güzel festivaller hazırladıklarını söyledi.

İstanbul Caz Festivali’nin uzun bir seyahat olduğunu belirten Taner, “25’ten sonra bu 50’ye kadar gidecek. İstanbul Caz Festvali’yle iki kuşak büyüdü, daha çok kuşaklar büyüyecek. bu müzikler, janrlar, disiplinler zenginleşecek, çok çeşitli gruplar gelecek.” dedi.

CAZ TARİHİ ANLATILDI

Ödül töreninin ardından başlayan konserde ise festivalin 25 yılına ışık tutan, Türkiye caz sahnesinin en önemli solist ve toplulukları performans sergiledi. Hülya Tunçağ ve Yekta Kopan’ın, yer yer Türkiye’deki caz tarihini anlattığı konserde sanatçılar, Kamil Özler şefliğindeki TRT Hafif Müzik ve Caz Orkestrası eşliğinde çeşitli yapıtlardan oluşan bir repertuarı cazseverler için seslendirdi.

Konserde Ali Perret, Ateş Tezer, Ayşe Gencer, Ayşegül Yeşilnil, Ayşe Tütüncü, Deniz Dündar, Emin Fındıkoğlu, Kerem Görsev, İlham Gencer, Neşet Ruacan, Nezih Yeşilnil, Nilüfer Verdi, Okay Temiz, Önder Focan, Sibel Köse, Şenova Ülker, Tuna Ötenel, Volkan Hürsever ve Yahya Dai gibi usta isimler sahne aldı.

CAZ GEÇİDİ

25. İstanbul Caz Festivali’nde, 17 Temmuz’a kadar 27 mekanda, 250’yi aşkın yerli ve yabancı sanatçının ağırlanacağı 50’nin üzerinde konser gerçekleştirilecek. Festivalde, Nick Cave, Robert Plant, Benjamin Clementine, Melody Gardot, Caro Emerald, Dave Holland, Zakir Hussain gibi efsane isimler ile “BADBADNOTGOOD”, “R+R=Now”, Avishai Cohen ve Omar Sosa gibi merakla beklenen güncel sanatçılar müzikseverlerle buluşacak. (İstanbul/AA)

Son Düzenlenme Tarihi: 27 Haziran 2018 18:42

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