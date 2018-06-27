Deniz Yücel davası yarın görülecek

Die Welt Türkiye Muhabiri Deniz Yücel'in 4 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın ilk duruşması yarın görülecek.

Almanya merkezli Die Welt gazetesinin Türkiye Muhabiri Deniz Yücel, “Terör örgütü propagandası yapmak” ve “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçlarından 4 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılanmasına yarın başlanacak.

İstanbul 32’nci Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek olan davanın ilk duruşması, yarın görülecek.

Bir yılı aşkın süre, hakkında iddianame hazırlanmadan cezaevinde kalan Yücel hakkındaki iddianamenin mahkeme tarafından kabul edilmesinin ardından, 44 yaşındaki gazetecinin tutuksuz yargılanmasına karar verilmişti.

Hakkında yurt dışına çıkış yasağı konmayan Yücel, tahliyesinin ardından Almanya’ya dönmüştü.

İddianamede Yücel’in, “Terör örgütü propagandası yapmak” ve “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçlamalarıyla dört yıldan 18 yıla kadar hapsi isteniyor. Dava dosyasına emniyetin yaptığı telefon inceleme raporu da eklendi. Raporda Deniz Yücel’in konuştuğu kişilerle ‘örgüt bağlantılı’ olmakla suçlandı.

Bu isimler arasında BBC Türkçe Muhabiri Onur Erem, kapatılan İMC TV Başeditörü Eyüp Burç, Gazeteci Banu Güven, Hürriyet Muhabiri İdris Emen, Cumhuriyet Gazetesi Avukatı Tora Pekin, HDP Milletvekili Dilek Öcalan, Diyarbakır Baro Başkanı Ahmet Özmen, Eski HDP Milletvekili Ali Haydar Konca ve Gezi direnişinde katledilen Ali İsmail Korkmaz’ın avukat ağabeyi Gürkan Korkmaz gibi isimler bulunuyor.

Savcı Yılmaz üç sayfalık iddianamede de, Yücel’in Die Welt’te yayımlanan haber ve yazılarının tercümesini yaptırarak “örgüt propagandası” iddiasında bulunmuştu. Bir yıl boyunca hakkında bir suçlama olmadan cezaevinde tutulan Alman Die Welt gazetesi Türkiye Muhabiri Deniz Yücel hakkında, İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen iddianamede, Yücel’in “PKK/KCK silahlı terör örgütü ile FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün propagandası suçunu zincirleme olarak işlediği ile halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçunu işlediği” belirtilmişti. (MEDYA SERVİSİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 27 Haziran 2018 18:42

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