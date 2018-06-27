UEFA, Milan'a 2 yıl Avrupa'dan men cezası verdi

UEFA, Milan'a Finansal Fair Play kurallarına uymadığı gerekçesiyle 2 yıl Avrupa Kupaları'ndan men cezası verdi.

UEFA, Finansal Fair Play(FFP) anlaşmasına uymadığı gerekçesiyle Milan'a 2 yıl Avrupa'dan men cezası verdi. Geçtiğimiz sezon Serie A'yı 8. sırada tamamlayan Fiorentina, Milan'ın cezası sonrası UEFA Avrupa Ligi'ne katılmaya hak kazandı.

UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu (CFCB) Araştırma Komisyonu, Galatasaray ile yapılan anlaşmayı yeniden inceleme kararı almıştı.

Kulislerde; bu kararın alınmasında FFP nedeniyle Avrupa Ligi'nden men edilmesi gündemde olan Milan'ın itirazlarının etken olduğu söylenmekteydi. (SPOR SERVİSİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 27 Haziran 2018 18:26

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