'Diyarbakır'da halk seçim sonuçlarıyla kayyımlara cevap verdi'

DBP Diyarbakır İl Eş Başkanı İbrahim Çiçek seçim sonuçlarını değerlendirdi, 'Yerel seçim olması halinde belediyelerimizi yeniden kazanacağız' dedi.

DBP Diyarbakır İl Eş Başkanı İbrahim Çiçek, halkın 24 Haziran seçim sonuçlarıyla kayyımlara cevap verdiğini belirterek, “Yerel seçim olması halinde belediyelerimizi yeniden kazanacağız” dedi.

Demokratik Bölgeler Partisi (DBP), 30 Mart 2014’te Türkiye geneli yapılan yerel seçimlerde büyük başarıyla çıktı. Yıllardır bölgede aktif şekilde halka hizmet eden DBP’li belediyeler, 24 Temmuz 2015 tarihinden sonra hükümetin bölgeye yönelik politika değişikliğiyle baskı altına alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve hükümet yetkililerinin her konuşmasında hedef tahtasına koyduğu DBP’li belediyelere, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında 11 Eylül 2016’da başlatılan uygulamayla toplamda 96 DBP’li belediyeye kayyım atandı.

42 BELEDİYE EŞ BAŞKANI HALEN TUTUKLU

Kayyım atanan birçok belediye eş başkanı, savcıların apar topar hazırladığı soruşturmalar kapsamında gözaltına alınıp tutuklanırken, bir çok eş başkanı ise İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı. DBP’nin Eş Genel Başkanları Sebahat Tuncel ve Mehmet Arslan ile birlikte halen 42 belediye eş başkanı ile yüzlerce belediye meclis üyesi tutuklu bulunuyor. Ayrıca Kürt siyasetine yönelik operasyonlar kapsamında yaklaşık 3 bin DBP üye ve yöneticisi halen tutuklu.

KAYYIM ATANAN BELEDİYELERDE HDP BİRİNCİ OLDU

24 Haziran’da yapılan seçimlerde DBP’li belediyelere kayyım atanan kentlerde, DBP’nin bileşeni olduğu Halkların Demokratik Partisi (HDP), açık ara aldığı oylarla birinci parti oldu. Bunlardan kayyım atanan üç büyük şehir belediyesinden Diyarbakır’da yüzde 65.3, Mardin’de yüzde 60, Van’da yüzde 59; diğer kentlerde ise Batman’da 62.4, Hakkari’de 69.3, Siirt’te 51.4, Dersim’de 51.1, Ağrı’da 62.04 ve Şırnak’ta 70.2 oy oranı ile HDP birinci parti oldu. Yine bu kentlere bağlı ilçelerde de HDP birinci parti oldu. Kayyım atanan ve AKP’nin birinci olduğu tek il Bitlis oldu.

BİNLERCE KÜRT SİYASETÇİ TUTUKLU

Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Genel Merkez Basın Bürosunun derlediği verilere göre, son bir yılda DBP Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel’in de aralarında yer aldığı 2 bin 863 kişi tutuklanarak cezaevine konuldu.

‘BELEDİYELERİMİZİ YENİDEN KAZANACAĞIZ’

DBP’nin Diyarbakır İl Eş Başkanı İbrahim Çiçek, 24 Haziran seçimlerinin zorlu olduğunu belirterek, engelleme ve baskılara rağmen barajı aşmayı başardıklarını söyledi. 24 Haziran seçimlerinde Diyarbakır’da aldıkları sonuçlarla belediyelere kayyım atanmasına cevap verildiğini ifade eden Çiçek, şunları söyledi: “Halk hiç bir zaman kayyımları kabul etmedi. Bunu bir kez daha 24 Haziran seçimlerinde ortaya koydu. Kayyım atanan bütün ilçelerde HDP birinci çıktı. Kimi yerlerde oylarımız artarken, kimi yerlerde de kısmi olarak düşüş yaşandı. Bu sonuçların kayyımlara tepki olarak anlaşılması gerekiyor. Halk hiç bir zaman baskı unsuru yaratan, atama ile gelen memurları kabul etmedi. Bundan sonra da kabul etmeyecektir. Halkımız, yerel seçimlerde de bu oranları katbekat aşarak iradesini ortaya koyacaktır.”

Kayyım atanan 94 DBP’li belediyenin bulunduğu kentlerde açığa çıkan seçim sonuçlarına dikkat çeken Çiçek, “Yerel seçim olması halinde açık ara fark ile belediyelerimizi yeniden kazanacağız. Halkın iradesini kırmaya yönelik yaklaşımlardır. Bu politikaların doğru olmadığını, bu ülkede eğer birlikte demokratik bir biçimde yaşayacaksak, bunları hak etmediğimizi dile getirmeliyiz. Aynı zamanda bu uygulamaları kabul etmediğimizi tekrarlıyoruz. Mücadelemizi her anlamda sürdüreceğiz. Belediyelerimizi gasp politikalarının elinden alana kadar mücadeleyi büyüteceğiz” dedi.

İKTİDAR NE DEMİŞTİ?

DBP’li belediyelere ilk kayyım atamasından sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Bu yeni bir şey değil geç kalınmış bir adımdır” demişti. Başbakan Binali Yıldırım ise, “Ne yazık ki bazı belediyeler, devletin kaynaklarını, milletin vergilerini, şehrin, ilçenin, beldenin güzelleşmesi için harcayacaklarına öyle veya böyle bölücü terör örgütüne aktarmak gibi bir yasal olmayan faaliyet içine girmişlerdir. Görevden alınan belediyelerin tamamında böyle bir durum söz konusudur” demişti. İlk kayyım atamalarından sonra da benzer açıklamalar iktidar temsilcileri tarafından her fırsatta dillendirilerek, kayyımla birlikte hizmet geldiği iddia edilmişti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise yargı kararı olmadığı halde kayyım atanan belediyeleri “terörist” ilan etmişti. Soylu’nun ifadesi şu şekilde: “8’i FETÖ, 93’ü ise PKK ile iltisakı olduğu tespit edilen toplam 101 belediyeye görevlendirme yapılmıştır.” (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 27 Haziran 2018 17:37

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