Milletvekili seçilen Leyla Güven için tahliye başvurusu

Hakkari’de HDP’den milletvekili seçilen DTK Eş Başkanı Leyla Güven’in tahliye edilmesi için Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesi’ne başvurdu.

Hakkari'de HDP’den milletvekili seçilen DTK Eş Başkanı Leyla Güven’in avukatları, tutuklu bulunduğu cezaevinden tahliye edilmesi için Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesi’ne başvurdu. Başvuruda, Güven’in tutukluluk koşullarının bulunmamasına rağmen Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK), Anayasa ve AİHS’ne aykırı şekilde tutuklu bırakıldığı belirtildi.

Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eş Başkanı Leyla Güven, Afrin operasyonuna gösterdiği tepki, yaptığı açıklamalar ve DTK çalışmaları nedeniyle 22 Ocak'ta evine yapılan baskınla gözaltına alınmış, 9 günlük gözaltı süresi ardından 31 Ocak’ta çıkarıldığı Diyarbakır 9. Ağır Mahkemesi tarafından tutuklanmıştı. Güven, 24 Haziran’da yapılan seçimlerde HDP’den Hakkari Milletvekili seçildi. Avukat Reyhan Yalçındağ Baydemir, Güven’in tahliye edilmesine dönük Diyarbakır 9. Ağır Mahkemesi’ne başvuruda bulundu.

Yalçındağ Baydemir, başvurusunda, genel seçimlerde Hakkari Milletvekili seçilen müvekkilinin, Anayasa’nın 67. maddesi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin (AİHS) “Ek 1 Nolu Protokol’ün 3. Maddesi Kapsamında Güvence Altına Alınan Serbest Seçim Hakkı”nın dikkate alınarak Anayasa'nın 19. ve AİHS'in 5. maddesi gereğince tahliyesini istedi.

Başvuruda, Güven’in tutukluluk koşullarının bulunmamasına rağmen Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK), Anayasa ve AİHS'ne aykırı şekilde tutuklu bırakıldığı belirtildi. (Diyarbakır/MA)

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Son Düzenlenme Tarihi: 27 Haziran 2018 17:07

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