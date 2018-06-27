Doğubayazıt'ta sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Fotoğraf ve görsel: Pixabay

Doğubayazıt'ta sokağa çıkma yasağı ilan edildi

    • 27 Haziran 2018 17:04

    Doğubayazıt ilçesine bağlı Yanyurt köyü ve çevresinde "sokağa çıkma" yasağı ilan edilerek, askeri operasyon başlatıldı.

     Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine bağlı Yanyurt köyü ve çevresinde "sokağa çıkma" yasağı ilan edilerek hava destekli operasyon başlatıldığı öğrenildi.
     
    Geçtiğimiz günlerde Yanyurt köyünde bakkal dükkanı işleten Mevlüt Bengi öldürülmüştü. (Ağrı/MA)

    Son Düzenlenme Tarihi: 27 Haziran 2018 17:06
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