Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine bağlı Yanyurt köyü ve çevresinde "sokağa çıkma" yasağı ilan edilerek hava destekli operasyon başlatıldığı öğrenildi. Son Düzenlenme Tarihi: 27 Haziran 2018 17:06
Fotoğraf ve görsel: Pixabay
Doğubayazıt'ta sokağa çıkma yasağı ilan edildi
27 Haziran 2018 17:04
Doğubayazıt ilçesine bağlı Yanyurt köyü ve çevresinde "sokağa çıkma" yasağı ilan edilerek, askeri operasyon başlatıldı.
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine bağlı Yanyurt köyü ve çevresinde "sokağa çıkma" yasağı ilan edilerek hava destekli operasyon başlatıldığı öğrenildi.
Geçtiğimiz günlerde Yanyurt köyünde bakkal dükkanı işleten Mevlüt Bengi öldürülmüştü. (Ağrı/MA)
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