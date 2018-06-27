Mustafa Destici CHP’yi hedef gösterdi

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici 'Bundan sonra HDP’nin yaptığı her olumsuz hareketin faturası CHP’ye de çıkacaktır' açıklaması yaptı.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, HDP’nin barajı aşması üzerinden CHP’yi hedef gösterdi.

Mustafa Destici, partisinin genel merkezinde seçim sonuçları ve gündemdeki konuları değerlendirdi. Destici, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı seçimdeki başarısını kutlarken, MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin de bu başarıya katkı sağladığını söyledi. HDP’nin barajı aşmasında CHP oylarının etkili olduğunu savunan Destici, CHP’yi hedef alarak, “CHP’den HDP’ye oyların kaydığını görüyoruz. Bunu hem Kılıçdaroğlu’nun hem de Kandil’in açıklamalarıyla teyit ettiler. CHP açıkça HDP’yi barajı geçirme operasyonu yaptı. Bundan sonra HDP’nin yaptığı her olumsuz hareketin faturası CHP’ye de çıkacaktır. Bu vebal CHP’nin sırtındadır” açıklamasında bulundu.

Bedelli askerliğe ilkesel olarak karşı olduklarının belirten Destici, “Askere alma konusunda bir yığılma olduğu açık. Bu noktada gerekli gibi görünüyor fakat kamuoyuna yansıyan rakamları kesinlikle kabul etmiyoruz. Bedelli askerliğin bedeli, gelir düzeyine göre belirlenmelidir” dedi. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 27 Haziran 2018 16:57

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