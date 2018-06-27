Milli Savunma Bakanlığı 1500 daimi işçi alacak

Milli Savunma Bakanlığı, 17 ildeki askeri işyerlerinde sürekli işçi kadrosunda çalıştırılmak üzere 1500 daimi işçi alınacağını duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı, sürekli işçi kadrosunda çalıştırılmak üzere 1500 daimi işçi alınacağını duyurdu.

AA’nın haberine göre adayların 29 Haziran’a kadar Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla başvuru yapmaları gerektiği bildirilen ilanda şahsen veya posta yoluyla yapılacak başvuruların kabul edilmeyeceği vurgulandı. İlanın başvuru koşulları arasında, 2016 KPSS sınavına girmiş olma ve lise mezunları için P94 puan türünden en az 60 puan alma şartı aranıyor.

Gerçekleştirilecek sınavdan sonra başarılı olan adaylardan “işe alınacağı meslek kolunda” istihdamında sakınca bulunmadığına dair SGK tarafından yetkilendirilmiş olan sağlık kuruluşlarından temin edilecek rapor istenecek. İŞKUR’un ilan edeceği nihai listede yer alan adaylar sözlü sınavda adayların mesleki bilgi ve becerisinin ölçülmesi maksadıyla uygulama yapılacak. Sınavların 100 puan üzerinden değerlendirileceği belirtilen ilanda, KPSS puanının yüzde 70’i, sözlü ve uygulamalı puanın yüzde 30’u alınmak suretiyle başarı sırasının belirleneceği kaydedildi.

İşçi alımı gerçekleştirilecek meslek kolları arasında ise elektrikçi, boyacı, marangoz, tornacı, elektronikçi, kalıpçı, kaportacı, kaynakçı, demirci, tesviyeci, çarkçı, camcı, presçi, döşemeci, hidrolikçi, lastikçi, teknik ressam, bobinajcı, dökümcü, terzi, aşçı, uçak atış kontrol ve radar bakım ve onarımcısı, uçak hidrolik fren ve iniş takımları bakım ve onarımcısı, iş makineleri onarımcısı, tank makinisti, inşaatçı, iskeleci, kaptan ve gemi adamı bulunuyor. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 27 Haziran 2018 16:53

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