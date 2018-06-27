İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılan Mehmet Altan'ın tahliyesine karar verdi. Son Düzenlenme Tarihi: 27 Haziran 2018 16:59
Fotoğraf: DHA
Mehmet Altan'ın tahliyesine karar verildi
27 Haziran 2018 16:42
Cezaevinde tutuklu bulunan gazeteci- yazar Mehmet Altan için tahliye kararı verildiği bildirildi.
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılan Mehmet Altan'ın tahliyesine karar verdi.
15 Temmuz'daki darbe girişimini önceden bildikleri iddiasıyla yargılanan Ahmet Altan, Mehmet Altan ve Nazlı Ilıcak'ın da aralarında bulunduğu 6 sanık hakkında "anayasayı ihlal" suçundan "ağırlaştırılmış müebbet hapis" cezası verilmişti. (HABER MERKEZİ)
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