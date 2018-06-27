Direnişteki işçilere destek veren izne gönderiliyor

Flormar patronu, sendika hakları için direnen işçileri alkışlayanları yıllık izne çıkardı. İşçiler, fabrika içindeki baskının arttığını söylüyor.

Flormar işçilerinin direnişi 43. günü geride bıraktı. Direnişteki işçiler, sabah işbaşı yapan arkadaşlarına seslenerek birlik çağrısı yaptı. Fabrikaya giren işçiler de bu çağrıya sessiz kalmayarak alkışlarla yanıt verdi. Alkışlayan kimi işçilerin yıllık izne çıkarıldığını anlatan işçiler, fabrika içindeki baskının arttığını söyledi.

Gazetemize konuşan 11 yıllık Flormar İşçisi Ayşe Öztürk, mücadeleyi büyüterek devam ettireceklerini söyledi. “44 değil 444 gün de olsa burada olacağız, hakkımızı alana kadar mücadeleye devam edeceğiz” diyen Öztürk, Meclisteki siyasi partilere, yanlarına gelerek direnişi ve yaşadıkları sorunu Meclise taşıma çağrısı yaptı. Patronun, fabrikada kendilerini destekleyen işçileri varsa yıllık izni olanı yıllık izne, olmayanı ücretli izne göndererek fabrikadan uzaklaştırmak istediğini anlatan Öztürk, patronun bu yolla işçileri ve direnişi kırmak istediğini ancak başaramayacağını dile getirdi.

12 yıllık Flormar İşçisi Harun Aykanat da yaşadıkları haksızlığa karşı mücadeleye devam edeceklerini söyledi. Fabrikanın artan baskılar nedeniyle hapishaneye döndüğünü söyleyen Aykanat, “Kapılara brandalar, jiletli teller çekildi. Biz emeğimizin karşılığını alana kadar direneceğiz” diye konuştu.

Bir yandan da direnişteki işçilere destek ziyaretleri sürüyor. ESP ve SGDF destek ziyaretinde bulundu. (Kocaeli/EVRENSEL)

Flormar işçisi Selda Kuşçu: İşçiden yana olmayana oy yok!

'Flormar işçisi kazanırsa tüm kadınlar kazanır'

Flormar’da direniş sürüyor, dayanışma büyüyor

Son Düzenlenme Tarihi: 27 Haziran 2018 16:48

www.evrensel.net