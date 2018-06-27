Muş'ta oylar yeniden sayılıyor

Muş'ta AKP İl Başkanlığı tarafından itirazlar üzerine İl Seçim Kurulu, oyların yeniden sayılmasına karar verdi.

Muş'ta AKP tarafından yapılan itiraz üzerine tüm oyların yeniden sayımına başlandı.

AKP Muş İl Başkanlığı, il genelindeki milletvekilliği seçimi sonuçlarında "hata olduğu" gerekçesiyle İl Merkez Seçim Kuruluna başvurdu.

İtiraz dilekçesini kabul eden İl Seçim Kurulu, oyların yeniden sayılmasına karar verdi.

Oyların sayımına başlandı. (Muş/AA)

Son Düzenlenme Tarihi: 27 Haziran 2018 16:41

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