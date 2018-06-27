'Çocuğuma süt götürürken polis tarafından darbedildim'

Halil Koluman, 16 Haziran’da Şişli Etfal Hastanesindeki çocuğuna süt götürürken polisler tarafından darbedilip tehdit edildiğini iddia etti.

İstanbul Merter’de Halil Koluman adlı yurttaş 16 Haziran’da Şişli Etfal Hastanesindeki çocuğuna süt götürürken polisler tarafından darbedilip ölümle tehdit edildiğini iddia etti.

Mezopotamya Ajansı’ndan Necla Demir’in haberine göre, Bağcılar ilçesinde esnaf olan Koluman, hastanede bulunan çocuğuna süt götürmek için yanına aldığı iki akrabasıyla yola çıktığını söyledi. Merter’e vardığında yol ortasında arabasının bozulduğunu dile getiren Koluman, aracını tamir ederken polislerin yanına geldiğini söyledi.

Polislerin ilk etapta GBT kontrollerini yaptığını ve bir şeyin çıkmadığını aktaran Koluman, şöyle devam etti: “Bu sefer arabayı aramaya başladılar. Bana bagajı açmamı söylediler. Arabanın bagajının bozuk olduğunu ve açılmadığını ifade ettim. Bagaj açılmadığı için bana ‘Sen bir şey mi saklıyorsun’ dediler. Anahtarı da verdim. Ondan sonra arka koltukları kırmaya çalıştı. ‘Niye böyle yapıyorsunuz, hakkınız var mı böyle yapmaya?’ diyerek tepki gösterdim. ‘Kes sesini, ben bozarım siz de yaparsınız’ diyerek cevap verdi. Tepki gösterdiğimde biber gazını çıkardı ve bana kafa attı.”

‘BENİ VE İKİ AKRABAMI DÖVDÜLER’

Bunun üzerine “Karakola gidip sizi şikayet edeceğim” diyerek Merter Karakoluna doğru gittiğini ifade eden Koluman, “Karakola yaklaştığımda polisler yolumu kesti. Beni ters kelepçe yapıp zorla arabaya bindirdiler. Beni arabamın bozulduğu yere getirdiler. Burada hiçbir şey demeden ben ve yanımda olan iki akrabamı dövdüler. Karşılık verdiğim için 20’ye yakın polis beni dövdü” sözleriyle yaşadıklarını anlattı.

Koluman, ayrıca polislerin kendisini darbederken “Bizim yetkimiz tamdır, bu yetki bize verilmiş. İstesek seni burada vurabilir ve öldürebiliriz” dediğini öne sürdü.

Koluman, darbedildikten sonra 2 saat boyunca bekletildiklerini söyleyerek, ardından polislerin kendilerini bırakıp gittiklerini ifade etti. “Polisler gittikten sonra direk Merter Karakoluna gittim. Orada bulunan bir komiser ile görüştüm. Komiser bana ‘Olayı araştıracağım’ dedi. Fakat şimdiye kadar bir şey yapmadı" dedi.

Karakoldan çıkar çıkmaz hastaneye giderek darp raporu aldığını belirten Koluman, yaşadıkları hakkında avukatıyla birlikte suç duyurusunda bulunduğunu söyledi. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 27 Haziran 2018 16:38

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