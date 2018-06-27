Bergamalılar, ÇED toplantısına izin vermedi

Hacıhamzalar Mahallesi halkı, kapasite artırmak isteyen taş ocağının düzenlemeye çalıştığı ÇED toplantısına izin vermedi.

İzmir’in Bergama ilçesinin Hacıhamzalar Mahallesi’nde faaliyet gösteren taş ocağının kapasite artırımı için, çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) başvurusunda bulunan firma, mahallede halkın katılım toplantısı yapmak istedi. Çoğunluğunu kadınların oluşturduğu mahalle halkı, yetkililerin mahalleye girişine izin vermedi. Vatandaşlara destek veren Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç, “Kozak artık bu konuda doyma noktasına geldi. Her türlü kapasite artışı, yeni ocaklar bu bölgede ekolojik dengeyi onarılamayacak şekilde yok edecek” diye konuştu.

Firma yetkilileri ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, halkın katılım toplantısı için, mahalleye gitti. Ancak mahallede yaşayanlar, yaşam savunucuları ve CHP’li Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç, yetkililerin mahallede halkın katılım toplantısı yapmasına izin vermedi. Bir süre halkı ikna etmeye çalışan yetkililer, sonuç alamayınca toplantı yapmadan mahalleden ayrılmak zorunda kaldı.

‘VATANDAŞ RAHATSIZ’

Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç, bölgedeki ocağın varlığından ve çalışmasından dolayı vatandaşların rahatsız olduğunu belirtti. Bu ocağın yerleşim yerlerine çok yakın olduğunu, oradaki toz ve patlama ile oluşan sarsıntıların halkı olumsuz şekilde etkilediğini aktaran Gönenç, “Ayrıca orada çok ciddi bir doğa tahribatına da yol açtı. Her türlü kapasite artışı, yeni ocaklar bu bölgede ekolojik dengeyi onarılamayacak şekilde yok edecek. Gelen yetkilileri hep birlikte köye sokmadık. ÇED toplantısının yapılmadığı, halkın bu bilgilendirmeyi istemediğine dair rapor tutuldu. Ve yetkililer ayrıldı” diye konuştu.

Bergama Çevre Platformu Sözcüsü Erol Engel ise Kozak’ta vahşi madenciliğe izin vermeyeceklerini belirtti. Firmanın bölgede varolan ocağın kapasitesini 18 kat arttırmak istediğini açıklayan Engel, ocakların tarım alanlarını tahrip ettiğini ve çam fıstıklarının artık ürün vermediğini belirtti. (İzmir/DHA)

Son Düzenlenme Tarihi: 27 Haziran 2018 16:26

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