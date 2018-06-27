AB Türkiye ile Gümrük Birliğini genişletmiyor

AB Genel İşler Konseyi, Türkiye’nin AB’den giderek uzaklaştığını, Gümrük Birliğinin genişletilmesi için müzakerelere şimdilik başlamayacağını duyurdu.

Avrupa Birliği (AB) Genel İşler Konseyi, Türkiye ile Gümrük Birliğinin genişletilmesi için müzakerelere şu an için başlamama kararı aldı.

AB’ye üye ülkelerin dışişleri ve AB bakanlarının katıldığı Konseyin Salı akşamı Lüksemburg’da yapılan toplantısı sonrasındaki açıklamada, Gümrük Birliğinin genişletilmesi için müzakerelere şu an için başlanmayacağı belirtildi.

DW Türkçe’nin haberine göre yapılan açıklamada, Türkiye’nin son dönemde AB’den giderek uzaklaştığı belirtildi.

‘HAKLARDA GERİLEME KAYGI VERİCİ’

Açıklamada, hukukun üstünlüğü, temel haklar ve ifade özgürlüğü alanlardaki gerilemenin çok kaygı verici olduğu kaydedildi. Bunun yanı sıra gazeteciler, akademisyenler, insan hakları savunucuları, muhalif siyasetçiler ve sosyal medya kullanıcılarına yönelik tutumun kabul edilemez olduğunun altı çizildi.

Başbakan Angela Merkel, aylar önce yaptığı açıklamalarda, Türkiye’deki siyasi gelişmeler nedeniyle Gümrük Birliğinin genişletilmesinin mümkün olmadığını dile getirmişti. Ancak AB’ye üye ülkeler arasında resmi ortak bir çizgi belirlenememişti.

Türkiye ile AB arasındaki Gümrük Birliğinin tarım ürünleri ile hizmet sektörünü kapsayacak şekilde genişletilmesinin Türkiye’ye bir çok avantaj sağlaması bekleniyordu.

AVUSTURYA’NIN ÖNERİSİ KABUL GÖRMEDİ

Toplantıda, Avusturya’nın Türkiye ile AB arasındaki üyelik müzakerelerine resmen son verilmesi yönündeki talebi ise çoğunluğun desteğini alamadı.

Toplantı sonrasındaki açıklamada, Türkiye’de temel bir değişimin ardından üyelik müzakerelerinde ilerleme sağlanabileceğini ileri sürüldü. Açıklamada, Türkiye’nin “aday ülke” statüsünün devam ettiği, ancak müzakerelerin “durma noktasına” geldiği vurgulandı.

Türkiye ile AB arasındaki üyelik müzakerelerine 2005 yılında başlanmıştı. Türkiye’de 15 Temmuz 2016’daki askeri darbenin ardından Türkiye ile AB ilişkilerinde gerileme yaşanmış, 2016 yılının aralık ayında AB müzakerelerde yeni başlık açılmaması kararı almıştı. Kasım 2017’de de Ankara’ya yapılan AB mali yardımlarında kesinti kararı alınmıştı.

AKP’NİN KOZU MÜLTECİ ANLAŞMASI

AB’nin AKP Hükümeti ile üyelik müzakerelerini askıya almamasına neden olarak mülteci krizi gösteriliyor. AB’ye üye bir çok ülkenin, müzakerelere son verilmesi veya resmi olarak askıya alınmasının Türkiye ile yapılan mülteci mutabakatının tehlikeye girmesinden kaygı duyduğu belirtiliyor.

AB Genel İşler Konseyinin toplantısı sonrasında yapılan açıklamada da, Türkiye’nin “birçok alanda önemli bir ortak” olmayı sürdüreceği belirtildi.

Açıklamada, “Türkiye’nin Suriye’den gelen 3.5 milyondan fazla mülteciyi kabul etme ve barındırma konusunda gösterdiği çabaların” takdir edildiği vurgulandı. Mülteci mutabakatının sürdürülmesinin AB’nin temel öncelikleri arasında yer aldığı ve “Her iki tarafın da çıkarına” olduğu belirtildi.

AB MÜLTECİ ANLAŞMASI NEDİR?

Türkiye ile AB arasında 2016 yılında imzalanan mülteci anlaşması, Yunan adalarına giden sığınmacıların, başvurularının kabul edilmemesi durumunda Türkiye’ye iadelerini öngörüyor.

Karşılığında da AB Türkiye’deki mülteciler için mali yardımda bulunmayı ve Suriyeli mültecileri yasal yollardan kabul etmeyi taahhüt ediyor.

DIŞİŞLERİNDEN TEPKİ

Dışişleri Bakanlığı ise AB Genel İşler Konseyindeki Türkiye kararlarının ardından AB’nin tutumunu “İki yüzlülük ve tutarsızlıktır” olarak değerlendirdi.

MAKEDONYA VE ARNAVUTLUK İLE KATILIM MÜZAKELERİ 2019’DA BAŞLIYOR

Lüksemburg’da toplanan AB Genel İşler Konseyi, aralarında Türkiye, Makedonya ve Arnavutluk’un da bulunduğu altı ülkenin AB’ye üyelik sürecindeki ilerleme durumunu değerlendiren bir sonuç bildirgesi yayımladı. AB Konseyi’nin Makedonya ve Arnavutluk’un kaydettiği ilerlemeden memnun olduğu belirtilen bildirgede “Konsey, Makedonya ve Arnavutluk’la Haziran 2019’da katılım müzakerelerine başlama kararı almıştır” ifadesi yer aldı. Yunanistan, Makedonya’nın AB’ye katılım müzakerelerini ülke ile yaşanan isim sorunu nedeniyle veto ediyordu. İki ülkenin anlaşmaya vararak sorunu çözmesi, Makedonya’nın AB ile katılım müzakerelerine başlamasına yönelik engeli ortadan kaldırmış oldu. (DIŞ HABERLER)

Son Düzenlenme Tarihi: 27 Haziran 2018 16:20

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