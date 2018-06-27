Yeni Şafak, Ahmet Şık ve Barış Atay’ı hedef gösterdi

Yeni Şafak, 'CHP sayesinde Meclisteler!' başlıklı haberinde Ahmet Şık ve Barış Atay’ı hedef gösterdi.

Yeni Şafak Halkların Demokratik Partisinden (HDP) milletvekili seçilen Ahmet Şık ve Barış Atay’ı hedef gösterdi. “CHP sayesinde Meclisteler!” başlıklı bir haber yapan gazete, “Türkiye’ye ‘terörist’ diyen Ahmet Şık ve TSK’yi katil ilan eden Barış Atay, CHP sayesinde HDP’den milletvekilliğine seçildi ve Meclise girdi. Şık ve Atay, ‘Katil’ dedikleri devletten 17 bin 291 TL vekillik maaşı alacak” ifadelerini kullandı.

Yeni Şafak, Ahmet Şık’ın yaptığı haberleri ve Oyuncu Barış Atay’ın TSK tarafından Suriye’nin Afrin kentine düzenlenen operasyona yönelik eleştirileri ‘teröre destek’ olarak nitelendi ve CHP’li belediyelerin yönettiği ilçelerde HDP’ye yüksek oy çıktığı söylendi. Oysa HDP İstanbul’da en çok oyu Esenler, Esenyurt, Arnavutköy gibi AKP’li belediyelerce yönetilen ilçelerden almıştı.

AHMET ŞIK'TAN YANIT

HDP’den milletvekili seçilen Ahmet Şık, kendisini hedef gösteren Yeni Şafak gazetesine “Bu daha başlangıç. İpinizi tutanların da sizlerin de, inlerinize de gireceğiz” diyerek yanıt verdi.



HDP’den İstanbul milletvekili seçilen gazeteci Ahmet Şık, kendisini yine HDP’den Hatay milletvekili seçilen oyuncu Barış Atay ile birlikte hedef gösteren Yeni Şafak gazetesine sosyal medyadan yanıt verdi. Şık, “Bu daha başlangıç. İpinizi tutanların da sizlerin de, inlerinize de gireceğiz” diye yazdı. (MEDYA SERVİSİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 27 Haziran 2018 16:51

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