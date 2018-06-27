Ev emekçileri Bengal’de ilk defa sendika statüsü kazandı

Hindistan’ın Bengal eyaletinde ev emekçisi kadınların sendika kurma mücadelesi başarıyla sonuçlandı.

Hindistan’ın Batı Bengal eyaletinin başkenti olan Kolkata’da yaşayan bir ev işçisi olan 38 yaşındaki Tapsi Moira, Batı Bengal Ev Emekçileri Topluluğu’na (PGPS) parçası haline geldiğinden beri hayatı değişti.

Ekmek ve Gül’ün “The Hindu” sitesinden aktardığı haberine göre, 2014 sonlarında örgüt, sendika statüsü kazanmak için Çalışma Bakanlığına başvuru yaptı. Tapsi Moira da o zamandan beri neredeyse her gün başvurunun durumu hakkında bilgi almak için işten sonra Kolkata’nın güneyinde bulunan Dukurya’daki evinden Kolkata merkezindeki Çalışma Bakanlığı’na gitti.

Örgüt Sekreterliği görevini sürdüren Moira’nın ve örgütün diğer üyelerinin mücadelesi bu hafta başlarında başarıya ulaştı. Batı Bengal Ev Emekçileri Topluluğu, eyalet hükümetinden sendika sertifikasını sonunda alabildi.

Üst düzey Trinamool Kongresi (TMC) sendikası lideri ve Bakan Sovandeb Chattopadhyay örgütün ev emekçilerinin eyalet çapında sendika statü kazanan ilk örgütü olduğu belirtti. Moira, görüş verdiği Hindu adlı internet sitesine “Her gün sabah saat 6’da işe gidip öğleden sonra eve dönüyorum. 2014’ten bu yana örgütün sendika statüsünü almasını sağlamak için haftada birkaç gün Çalışma Bakanlığı’nın ofisine sürekli gidip gelmek zorunda kaldım” dedi.

PGPS’nin eski sekreteri olan Moira şu anda ise Eyalet Komitesi üyesi. (DIŞ HABERLER)

Son Düzenlenme Tarihi: 27 Haziran 2018 15:20

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