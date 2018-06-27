İşten atılan Ege Üniversitesi işçileri için yürütmeyi durdurma kararı

Kadroya geçiş sürecinde işten atılan Ege Üniversitesi işçilerinin açtığı davada mahkeme, yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Metehan UD

Nuray ÖZTÜRK

İzmir

Kadroya geçiş sürecinde işten atılan Ege Üniversitesi işçilerinin açtığı davaya bakan mahkeme, “Hizmete alınmada görevin gerektirdiği niteliklerden başka hiç bir ayrım gözetilemez” diyerek yürütmeyi durdurma kararı verdi. Henüz tüm davalar sonuçlanmazken, çıkan bu kararın taşeron düzenlemesi sırasında güvenlik ve arşiv araştırması ileri sürülerek işten atılan tüm işçiler için örnek olması bekleniyor.

Hükümetin kamuda çalışan taşeron işçiler getirdiği kadro düzenlemesi ile birlikte ülke genelinde binlerce, Ege Üniversitesi'nde yüzlerce işçi güvenlik ve arşiv soruşturmaları adı altında işsiz kaldı. İşlerine geri dönebilmek üniversitenin kararına karşı dava açan Ege Üniversitesi işçileri için olumlu sonuçlar geliyor.

Açılan davalarda işçiler sürekli işçi statüsüne geçebilmek için mevzuatta öngörülen tüm şartları taşıdıkları, istenen tüm belge ve bilgileri zamanında verdiklerini, sözlü sınavı geçtiklerini ve güvenlik veya arşiv soruşturması için de olumsuz kabul edilebilecek bir nedenlerinin olmadığını dile getirerek kararın hukuka aykırı olduğunu belirttiler ve yürütmenin iptalini istedi. Ege Üniversitesi ise verdiği savunmasında soruşturmaların İzmir Valiliği'nin Tespit Komisyonu'nca yapıldığı bilgisine yer verilerek hukuka uygun olduğunu ileri sürdü.

‘HİZMETE GİRME HAKKINA AYKIRI’

Dosyayı inceleyen İzmir 5. İdare Mahkemesi ise kararın Anayasanın "Hizmete Girme" başlıklı 70. maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen “Hizmete alınmada görevin gerektirdiği niteliklerden başka hiç bir ayrım gözetilemez” kuralına uygun olmadığını vurguladı. Mahkeme kararında “Bakılmakta olan davada; KHK ile kapatılan şirket tüzel kişiliğinden ayrı bir kişiliğe sahip olan davacı hakkında yapılan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasında; davacının devletin güvenliğini tehlikeye düşürebilecek yasa dışı ideoloijk bir görüşü benimsemediği veya kurumun güvenliğini ihlal edebilecek tutum ve davranışlar içerisinde bulunduğunu ortaya koyan hukuken kabul edilebilir somut bir tespite yer verilmediği..." ifadeleri yer aldı. Mahkeme bu gerekçelerle yürütmeyi durdurma kararını verirken kesin kararın önümüzdeki haftalarda çıkması bekleniyor.

İŞKUR'UN GÖREVLENDİRMESİ GEREKÇE OLDU

Hakkında karar çıkan işçilerden biri de üniversitenin 19 yıllık emekçisi Yakup Taşdemir. Hak-İş'e bağlı Hizmet-İş üyesi olan Taşdemir, kızı Nazlı Taşdemir'in kapatılan Şifa Üniversitesi Hastanesi'nde çalışması gerekçesi gösterilerek kadro başvurusu geri çevrilmişti. Kızının İŞKUR aracılığa Şifa Üniversitesi'ne gönderildiğini aktaran Taşdemir, yaklaşık 3 aydır Genel-İş üyesi Ege Üniversitesi işçileri ile birlikte rektörlük önündeki oturma eylemine katılıyor. Karar direnişteki diğer Ege işçileri için de heyecan yarattı. İşçiler kararı alkışlarla kutladı.

‘KARAR MÜCADELE SAYESİNDE ALINDI’

Mahkemenin vermiş olduğu kararı Evrensel'e değerlendiren Yakup Taşdemir, İŞKUR'un yapmış olduğu işlemin faturası kendisine ve ailesine kesildiğini belirterek “Burada yargılanması gereken varsa İŞKUR'dur. Haklı olduğumuz ortaya çıkmaya başladı. Sonunda hepimiz kazanacağız, işimize geri döneceğiz. Bu karar burada yapmış olduğumuz mücadele ile sağlandı. Mutluyum ama bütün arkadaşlarımız işine döndüğünde tamamen mutlu olacağız” dedi.

'MAĞDURİYETLER DAHA DA BÜYÜMEDEN SONLANDIRSINLAR'

Fotoğraf: Evrensel

3 aylık süreçte işçilerin yaşadığı sorunlara da değinen Taşdemir şunları söyledi: “Biz işten çıkarılmayı hak etmedik. Kimsenin hakkını gasbetmedik. Sadece ekmeğimizin peşinde olduk. Söz konusu örgütlerin içinde de olmadık. Ama bu 3 aylık süreçte bütün işçiler aileleri ile birlikte çöküntü yaşadı, perişan oldu. Borçlarımız birikti. Alacaklılar sürekli arıyor. Biz işçiyiz bizim başka gelirimiz yok. Evimize ekmek alacak paramız olmadı bu süreçte. Nasıl insanlar oy istiyorlarsa sahip çıksınlar. Madem bir kez daha seçildiler bunu dikkate alarak bu mağduriyetleri daha da büyümeden sonlandırsınlar. Onlar akşam eve ne götüreceğimizi bilmiyorlar.”

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Son Düzenlenme Tarihi: 27 Haziran 2018 14:48

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