Milli Gazete’den nefret manşeti: 'Ahlak ‘sınırı’ aşılıyor'

Milli Gazete, Onur Haftası için 'LGBTİ hastalığına kapılmış sapkınlar, İstanbul'da yine ahlâksızlık kusmaya hazırlanıyor' ifadelerini kullandı.

Milli Gazete, “Ahlak ‘sınırı’ aşılıyor” manşeti ile çıktı. Onur haftası kutlamalarının hedef alındığı haberde, LGBTİ’lere yönelik nefret söylemleri yer aldı.

Milli Gazete’de Onur Şehmus Şahin imzasıyla yayınlanan “Ahlak ‘Sınır’ı Aşılıyor” başlıklı haberin spotunda ise “LGBTİ hastalığına kapılmış sapkınlar, İstanbul'da yine ahlâksızlık kusmaya hazırlanıyor” ifadeleri yer aldı.

“Rezil etkinlikler”, “türlü sapkın ve ahlaksızlıklar” gibi nefret içeren söylemlerin yer aldığı metinde, “Hafta boyunca sapkın etkinlikler devam edecek. Bu rezil etkinliklerin bazılarının Çağlayan ve Anadolu Adliyesi gibi kamu binalarında gerçekleştirilecek olması da dikkat çekiyor” denildi.

Erkinlik düzenleyicileri tarafından adliyelere yapılan çağrılar, LGBTİ örgütleri önceki yıl yapılan Onur Haftası ile ilgili dava ve 15 Temmuz 2008’de Üsküdar’da nefret cinayetinde öldürülen Ahmet Yıldız cinayetinin duruşmasına ilişkin.

AHLAKSIZLIK VE SAPKINLIK: ATÖLYE VE PANEL

Her satırında nefret dilinin kullanıldığı haberde, Onur Haftası kapsamında düzenlenecek atölye çalışmaları, panel, söyleşi, film gösterimi ve partiler “sapkınlıklar ve ahlaksızlıklar” olarak nitelendi.

Panel isimlerini de hedef alan Milli Gazete, “Düzenlenecek programların isimleri bile dikkat çekti! ‘Pembe Tezkere’, ‘Çok Eşlilik’, ‘Metreslik’, ‘Eşcinsel namus cinayeti’, ‘Edebiyatta LGBTİ+’ gibi birçok iğrenç panelin düzenlenecek olmasıyla toplumun inanç değerlerine aleni savaş açılacak” denilerek panel ve söyleşiler ‘topluma savaş açmak’ olarak nitelendi.

Milli Gazete, “Valilik’ten gelecek haber merak konusu” diyerek etkinliğin yasaklanması çağrısı yaptı. Haberde, hangi yetkiliye ulaşıldığı ise belirtilmedi. (MEDYA SERVİSİ)

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