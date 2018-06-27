Muharrem İnce: Bir kişi dahi partiden istifa etmesin

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, partideki son tartışmalara ilişkin konuştu: Bir kişi dahi partiden istifa etmesin. Herkes yerinde kalsın.

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen ve eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın ile Karayalçın'ın Ankara Hoşdere Caddesi'ndeki ofisinde bir araya geldi. İnce, Karayalçın ve Öymen, çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İnce, parti kamuoyunda gündeme gelen 'Kurultay' ve 'istifa' tartışmalarına ilişkin "Bir kişi dahi partiden istifa etmesin. Herkes yerinde kalsın. Benim ağzımdan kurultay diye bir şey duyarsanız o zaman konuşursunuz ama duyamayacaksınız" dedi.

CHP Genel Sekreteri Akif Hamzaçebi bugün CNN Türk'te yaptığı açıklamada "Kurultay lafı bizde çok konuşulur. Bizim delege sağduyuludur. CHP'de daima programlar, ilkeler önemlidir. Partinin veya kişilerin burada tutarlı bir duruşu yoksa bunu çok iyi değerlendirir. Ben kurultay ihtiyacı görmüyorum. Ama kurultayın olup olmayacağına delegeler karar verir. Ben delegelerin bu seçim sonuçları sağlıklı değerlendireceğini düşünüyorum" dedi. (HABER MERKEZİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 27 Haziran 2018 14:28

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