İçişleri Bakanlığı: Erzurum'da kaybolan S. N. Ç. bulundu

Türkiye genelinde kaybolan 4 çocukla ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanlığı Erzurum'da kaybolan S. N. Ç.'nin bulunduğunu duyurdu.

İçişleri Bakanlığı, Türkiye genelinde kaybolan çocuklarla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bazı basın yayın organlarında yer alan 4 kayıp çocuktan; Erzurum'da kaybolan S. N. Ç. bulunmuş, Ankara'nın Polatlı ilçesinde kaybolan Eylül Yağlıkara olayı aydınlatılmıştır. Ağrı'da kaybolan Leyla Aydemir ve Konya'da kaybolan Y.Ş.'nin bulunması için İçişleri Bakanlığı'nca halihazırda arama faaliyetlerini sürdüren ekiplere takviye olarak jandarma ve emniyet birimlerinden 20 personel görevlendirilmiş olup, kayıp çocuklarla ilgili arama çalışmaları titizlikle devam etmektedir." (HABER MERKEZİ)

4 yaşındaki Leyla ve 8 yaşındaki Eylül günlerdir kayıp

Son Düzenlenme Tarihi: 27 Haziran 2018 14:20

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