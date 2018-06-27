Maraş kırsalında çatışma: 1 uzman çavuşla 1 korucu yaşamını yitirdi

Kahramanmaraş kırsalında PKK'lilere yönelik düzenlenen operasyonda 1 uzman çavuş ile 1 korucu yaşamını yitirdi.

Kahramanmaraş kırsalında PKK'lilerle askerler arasında çatışma çıktı. Çatışmada 1 uzman çavuş ile 1 güvenlik korucusu hayatını kaybederken çatışmaların sürdüğü bildirildi.

Kahramanmaraş'ın Ekinözü ile Nurhak ilçeleri arasındaki Engizek Dağları bölgesinde PKK'lilerin görüldüğü bilgisi üzerine bu sabah operasyon düzenlendi. Korucuların da destek verdiği operasyonda saat 11.00 sıralarında çatışma çıktı.

Açılan ilk ateşte bir uzman çavuşla bir güvenlik korucusu yaşamını yitirdi.

Yaralananların da olduğu belirtilen çatışma bölgesine, takviye güvenlik güçleri ile sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, bölgeden alınarak, hastanelere kaldırılırken, yer yer çatışmaların sürdüğü bildirildi. (Maraş/DHA)

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