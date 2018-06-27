Kirazlı RES Projesi için en az 500 ağaç kesilecek

Kirazlı RES Projesi için 500 ağaç kesilecek. Öte yandan ÇED dosyasında alandaki endemik bitkiler için koruma önerisi bulunmuyor.

Metehan UD

İzmir

İzmir Aydın sınırında yapılacak Kirazlı RES Projesi için 500 ağaç kesilecekken ÇED dosyasında alandaki endemik bitkiler için koruma önerisi bulunmuyor. Köylüler geçim kaynakları olan kestane ağaçlarının kesilmesine karşı çıkarken EGEÇEP Dönem Sözcüsü Korkmaz "Bu nasıl temiz enerji" sorusunu sordu.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Ege Bölgesi'nde bir rüzgar enerji santrali (RES) daha kurulması için geçtiğimiz haftalarda izin verdi. Kiraz Enerji AŞ. tarafından Aydın'ın Nazilli ilçesi ile İzmir'in Kiraz ve Beydağ ilçeleri sınırları içinde kurulmak istenen RES projesine ait çevresel etki değerlendirme (ÇED) raporu kabul edildi.

ÇED raporuna göre, 5'i Aydın, 9'u İzmir'de olmak üzere toplam 14 RES türbininin kurulmak istendiği bölge yüz binlik planlarda orman ve tarım arazisi olarak yer alıyor. Alanın mülkiyeti hazinede ve projenin en az 49 yıllığına sürdürülmesi planlanıyor. Bölgedeki köylülere ait araziler için de acele kamulaştırma kararı çıkarılmış durumda. Söz konusu proje için verilen ÇED izni de köylülerin açmış olduğu dava ile olumlu sonuçlandı.

Köylülerin acele kamulaştırma kararı ile imar değişikliğine karşı açmış olduğu dava olumlu sonuçlanmış olmasına rağmen proje sürdürülüyor. Kirazlı Enerji AŞ. ise AKP döneminin parlayan yıldızlarından Türkerler Holding'e ait. İnşaat ve enerji sektöründeki yükselişleri ile bilinen Türkerler Holding, yol, bina yapımı gibi pek çok kamu ihalesini aldı.

ENDEMİK BİTKİLER İÇİN KORUMA YOK

Her bir türbinin etrafı 50 metrelik daireler halinde bitki örtüsünden temizlenecek. Toplamda 90 bin metrekarelik alanda 500'ün üzerinde kestane, meşe ve karaçam ağacı kesilecek. Proje ruhsat sahasından 7 endemik bitki türü yer alıyor. Endemik türlerin korunmasına yönelik herhangi bir önlem alınmasına gerek duyulmamış.

RES'LER YEŞİL TEKNOLOJİYMİŞ

Ormanlık alanda 6 metre genişliğinde 7 kilometrelik iş makinelerinin geçebileceği servis yolu açılacak. Sürekli olarak Türkiye'nin enerji ihtiyacının 'yenilenebilir' kaynaklarla giderilebileceğinin vurgulandığı proje dosyasındaki "Rüzgar enerjisi, yeşil teknoloji olarak düşünülür" dikkat çekiyor.

'TEMİZ ENERJİ OLMAKTAN ÇIKARILIYOR'

Rüzgar enerji santralleri ile ilgili Evrensel'e değerlendirmede bulunan EGEÇEP Dönem Eş Sözcüsü Fırat Korkmaz "Temiz enerji denmesine rağmen tercih edildikleri alanlardan dolayı çevreye zarar veriyor. Tarım arazilerine ve ormanlık alanlara kurulmasına izin verilerek temiz enerji olmaktan çıkarılıyor, zarar verir hale getiriliyor. 'Enerji kimin için?' sorusu burada gündeme geliyor. Bu kadar enerji fazlalığı varken kimin için bu yatırımlar? Fazlılığa rağmen hala santral diye tutturuyorlar. İster RES olsun, ister JES olsun… Karşı çıkılması gerekiyor" dedi.

'KESTANE AĞACI DIŞINDA GELİRİMİZ YOK'

Yapılacak RES projesinin yakınlarındaki Kiraz ilçesinin Ahmetler köyü Muhtarı Mehmet Çam ise şunları söyledi:

"Biz köylüler olarak RES projesini istemiyoruz. Geçimimiz kestane, başka bir gelir kaynağımız yok. Sadece bizim için değil etraftaki başka köyler için de aynı. Başka bir şey yetişmiyor burada. Ne incir ne de zeytin. Buralara yollar yapılacak ve kestane ağaçlarımız kesilecek. Bir kestaneyi büyütmek için 20 sene geçiyor, arazilerimizde asırlık ağaçlar var. Haydi ben ömrümün sonuna geldim diyorum ama bundan sonraki nesil, arazileri elinden alınırsa ne yapacak? Gitsinler başka yerlerde yapsınlar."

Organik köyün RES’e karşı hukuk zaferi

Son Düzenlenme Tarihi: 27 Haziran 2018 13:36

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