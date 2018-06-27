'Bölge'de HDP’nin 686 oyu Vatan Partisi’ne yazıldı' iddiası

HDP’nin tespitlerine göre Diyarbakır ve Bitlis'te HDP’nin aldığı 686 oyun Vatan Partisi’ne yazıldığı belirtildi.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Diyarbakır Bilgi İşlem Merkezi’nin yaptığı araştırmalar sonucunda, HDP’nin aldığı oyların Vatan Partisi’nin (VP) hanesine yazıldığı öne sürüldü. Kayapınar, Sur ve Çermik ilçelerinde 4 ayrı sandık üzerinde yapılan incelemeler sonucunda, sandık sonuç tutanakları ile YSK’nin açıkladığı sonuçların birbirini tutmadığı görüldü. Benzer bir durumun Bitlis'te de yaşandığı tespit edildi.

DİYARBAKIR'DA 522 OY

Mezopotamya Haber Ajansı'nın haberine göre Kayapınar ilçesinde 1134 nolu sandıkta HDP’nin aldığı 235 oy, aynı ilçede 1288 sayılı sandıkta 75 oy, Sur ilçesinde 1226 nolu sandıkta 188 oy ve Çermik ilçesinde 1084 nolu sandıkta 24 oyun, ıslak imzalı sandık sonuç tutanağında HDP’nin aldığı görülürken, her 3 ilçenin İlçe Seçim Kurulu’nda oyların VP’nin hanesine yazıldığı ortaya çıktı.

HDP Diyarbakır Bilgi İşlem Merkezi, aldığı 522 oyun VP’ye yazılmasına karşı İl Seçim Kurulu’na itiraz başvurusunda bulunacak.

Vatan Partisi, Diyarbakır'da toplam 1560 oy aldı. Vatan Partisi, 1 Kasım 2015 seçimlerinde ise kentte 311 oy alabilmişti.

TATVAN'DA 164 OY

Bitlis'in Tatvan ilçesinde de Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP) aldığı oyların Vatan Partisi’ne (VP) yazıldığı öğrenildi. İlçeye bağlı Esentepe mahallesinde 1033 nolu sandıkta HDP’ye verilen 164 oyun Vatan Partisi’ne yazıldığı ortaya çıktı. HDP, durumun düzeltilmesi için İlçe Seçim Kuruluna itirazda bulundu.

Vatan Partisi, Tatvan'da toplam 242 oy aldı. Vatan Partisi, 1 Kasım 2015 seçimlerinde ise kentte 17 oy alabilmişti.

VATAN PARTİSİ, 'OYLARIMIZI KATLADIK' DEMİŞTİ

Bu sonuçlar sonrası Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Gaziantep 1. sıra milletvekili adayı Mehmet Bedri Gültekin, "Bizim HDP kapatılsın söylemimiz, PKK'ya karşı olan kitle tarafından desteklendi. Bölge halkı, Partinin bu konudaki cesur tutumunu desteklemiş oldu" diyerek partinin Bölge'de oylarını katladığını söylemişti. (HABER MERKEZİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 27 Haziran 2018 15:31

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